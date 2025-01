Dass das Homeoffice ausschließlich beliebt ist, lässt sich so allerdings nicht sagen. Neuerdings interessieren sich Arbeitnehmer der Gen-Z wieder vermehrt für die Arbeit in Büros: Generation Z findet jetzt doch einen neuen Grund, um aus dem Homeoffice ins Büro zu gehen

Nicht zuletzt der pandemiebedingte Anstieg an Homeoffice-Möglichkeiten hat den Wunsch nach dieser Option steigen lassen – auch finanzielle Einbußen werden dafür in Kauf genommen.

Und warum ist das so? Die Vermutungen deuten darauf hin, dass die Produktivität dadurch gesteigert wird, dass Mitarbeiter weniger persönlicher Meetings und Unterbrechungen im Arbeitsalltag unterbringen müssen. Spannend ist jedoch, dass Office-First-Mitarbeiter die ausgewogenste Arbeitsbelastung aufzeigen, was auf eine „gesündere“ Nutzung der Arbeitszeit hindeutet.

Wie unterscheiden sich die Produktivitätsniveaus zwischen den Branchen? Die Ergebnisse zeigen, dass Beschäftigte im Finanzsektor täglich durchschnittlich 30 Minuten mehr produktive Zeit verzeichnen als ihre Kollegen in anderen Branchen. Zudem weisen sie eine um 9 % höhere gesunde Auslastungsrate auf, was bedeutet, dass sie effizient arbeiten, ohne Gefahr zu laufen, unterfordert zu sein.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Was ist DeepSeek? Alles, was ihr über den Rivalen von ChatGPT wissen müsst

Was aus der Studie nicht hervorgeht, ist, wo die Unternehmen angesiedelt sind. Da es sich bei ActivTrak um ein US-Amerikanisches Analyseunternehmen handelt, ist davon auszugehen, dass hauptsächlich US-Unternehmen in die Studie aufgenommen wurden.

Was wurde erhoben? Die neueste Untersuchung des ActivTrak Productivity Lab ( via Activtrak ) hat ergeben, dass Mitarbeiter in Remote-First-Unternehmen produktiver arbeiten und weniger Unterbrechungen erleben als ihre Kollegen im Büro. Die Studie umfasst 958 Unternehmen mit insgesamt 135.098 Beschäftigten. Im Fokus stehen verschiedene Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Versicherungen und professionelle Dienstleistungen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to