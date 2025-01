Der Wunsch nach Homeoffice ist so groß, dass viele Personen bereit sind, erhebliche finanzielle Opfer zu bringen

Mit „Realm of Ink“ ist ein neues Rogue-Like in den Early Access gestartet, das an Hades erinnert. Der Trailer gibt einen Überblick.

Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

In einigen Fällen, so Steinitz, würde man möglichen Bewerbern auch Homeoffice anbieten, um ein niedrigeres Gehalt anbieten zu können, um den Gehaltsvorstellungen von Bewerbern entgegenkommen zu können. Denn oftmals klaffen Gehaltsvorstellung von Bewerbern und Firmen stark auseinander.

Selbst in einem sich abschwächenden Markt haben die Bewerber weiterhin hohe Erwartungen in Bezug auf Gehalt und Flexibilität. Arbeitgeber müssen schnell mit wettbewerbsfähigen, abgerundeten Angeboten reagieren und bereit sein, zu verhandeln – vor allem, wenn sie Top-Talente mit speziellen Fähigkeiten suchen.

Auf der anderen Seite ist aber auch das Gegenteil der Fall: Einige Arbeitnehmer fordern mehr Gehalt ein, wenn sie vom Büro aus arbeiten sollen. So erklärte etwa Michael Steinitz, Senior Executive Director of Professional Talent Solutions bei Robert Hal, dass viele Angestellte im Schnitt 23 % mehr Gehalt fordern würden.

Er sagt, sein Gaming-PC ist 3.000 € wert, bietet ihn für 1.800 € an – Aber Nutzer durchschauen, was er da wirklich verkauft

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

