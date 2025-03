Ein 19-Jähriger hackte ein iPhone, wurde von Apple eingestellt und schließlich entlassen, weil er nicht auf eine E-Mail antwortete

Kurze Zeit danach soll er ein Praktikum bei Google angefangen haben, davon berichtet zumindest erneut das englischsprachige Magazin Forbes.com . An Android will er nicht gearbeitet haben, denn Android war ihm immer zu langweilig im Vergleich zu Apple.

Warum endete das Verhältnis? Nach fast einem Jahr bei Apple gab Allegra 2012 auf Twitter bekannt, dass er nicht mehr bei Apple beschäftigt sei. In einer weiteren Nachricht erklärte er, dass er in diese Situation gekommen sei, weil er „vergessen hatte, eine E-Mail zu beantworten“. Bei der fraglichen E-Mail handelte es sich um ein Angebot zur Weiterbeschäftigung. Das Praktikum war auf ein Jahr befristet und Apple fragte den Praktikanten offenbar per E-Mail um eine Bestätigung, ob er ein weiteres Jahr bei dem Unternehmen bleiben würde. Als das Unternehmen keine Antwort erhielt, beendete es den Vertrag des iPhone-Hackers und er war kein Praktikant mehr.

Anstellung bei Apple: Der junge Mann wurde von der Gründung von JailbreakMe zu einem Teil von Apple und zwar als „Remote-Praktikant“. Es ist nicht klar, was er für das Unternehmen gemacht hat und was seine Aufgaben gewesen sind. Doch nach genau einem Jahr war bereits Schluss. Seine Übernahme durch Apple basiert auf einer eigenen Aussage, da Apple zu Personalien grundsätzlich keine Angaben macht.

