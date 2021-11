Hack’n’Slay auf Steam erinnert an Mischung aus Diablo und Destiny – Bekommt „sehr positive“ Reviews

Was wird kritisiert? Der größte Kritikpunkt ist, dass im Koop der Spieler, der das Spiel erstellt, am meisten Spaß mit Killsquad hat. Bei den anderen Spielern der Gruppe soll es zu Lags und Problemen mit dem Damage Indicator Circle kommen.

Auch die verschiedenen Missionen werden gelobt. Der Nutzer Brunoborne schreibt etwa: “Es gibt so viele Dinge zu tun in Bezug auf Missionen, Leveling, Quests, Loot und Charakter-Entwicklung. Das Spiel ist vollgepackt mit coolen Inhalten, coolen Ideen und einer Vielfalt von Missionen”.

Was sagen die positiven Stimmen über Killsquad? In den Reviews wird vor allem das Kampfsystem gelobt:

Wie kommt das Spiel an? Killsquad befand sich über 2 Jahre im Early Access und feierte am 21. Oktober 2021 seinen Release. Das Spiel kostet 19,99 Euro auf Steam.

Vom Gameplay erinnert es also stark an Diablo, vom Setting und den Waffen eher an Destiny oder ein anderes Weltraum-Spiel.

