Fans vom PlayStation-Hit Little Big Planet müssen aktuell stark sein: Entwickler Sony hat temporär alle Server geschlossen, da ein toxischer Hacker das Spiel angriff. Momentan sind die Server seit einigen Tagen nicht erreichbar.

Das ist die aktuelle Lage: Auf Twitter postete der Account von Little Big Planet am 22. Mai, dass ihre Server aufgrund von aktuellen Hacker-Angriffen temporär abgeschaltet werden müssen. Dazu schreiben die Entwickler, dass sie die Angriffe sehr ernst nehmen, zumal sie auf die Community-Mitglieder abgezielt waren.

Seit dem Tweet vom 22. Mai gibt es keine neuen Infos rund um die Server-Lage. Weiterhin sind die Server nicht erreichbar und das Hacker-Problem scheint noch nicht behoben zu sein.

Mit diesem Tweet nahmen die Entwickler die Server down.

Toxischer Spieler hackt die Ingame-Nachrichten

Das ist schon mal passiert: Bereits im März 2021 kämpfte Little Big Planet mit ähnlichen Problemen. Damals hackte ein Spieler die Ingame-Nachrichten und verbreitete dort meist homophobe Nachrichten an Mitspieler. Nun ist nicht offiziell bekannt, welches Problem die Hacker diesmal verursachen, allerdings deutet der Tweet der Entwickler daraufhin, dass erneut die Spieler selbst angegriffen werden.

Wie reagieren die Spieler darauf? Es gibt viel Verständnis für die Situation, allerdings herrscht auch Trauer darüber, dass man derzeit nicht zusammen spielen kann. Im Subreddit von Little Big Planet gibt es aktuell einen Live-Chat, der den Serverstatus verfolgt. Dort tauschen sich diverse Spieler aus und hoffen auf eine baldige Rückkehr zu den Servern.

Der reddit-User ThiYount postet beispielsweise ein Bild des Ladebildschirms und schreibt dazu: “Oh ja, der unendliche Ladebildschirm. So wundervoll!” (via reddit). Andere Spieler zeigen Memes, um sich die Zeit bis zum Server-Restart zu überbrücken.

Was ist Little Big Planet überhaupt? 2008 erschien der erste Teil von Little Big Planet exklusiv für die PlayStation-Modelle. 2010 kam dann der 2. Teil der Reihe und 2014 der 3. Teil der Reihe auf den Markt. Alle Games wurden von Sony entwickelt und erschienen ausschließlich auf den Konsolen von Sony.

Little Big Planet ist ein Jump-n’-Run-Spiel, wobei ihr sogenannte Sackboys oder Sackgirls steuert, die ihr vorher nach eurem Belieben gestalten könnt. Außerdem könnt ihr in Little Big Planet eigene Welten, Charaktere und Gebäude entwerfen und mit der Community teilen.

Es bleibt abzuwarten, wann die Fans der Sackboys und -girls zurück ins Spiel kommen können und ob es der letzte Hacker-Angriff auf das Spiel war. Es ist auf alle Fälle erschreckend, dass diese Hacker-Angriffe das Spiel für mehrere Tage aufhalten kann.

