Guild Wars wagt sich an ein neues Genre, kündigt neben drittem Teil ein weiteres Online-Game mit besonderem Kniff an

Erst vor wenigen Wochen wurde Guild Wars 3 angekündigt. Fans des MMORPGs können sich noch auf ein weiteres Online-Spiel freuen, bei dem ihr dynamische Karten-Kämpfe absolviert.

Was ist das für ein neues Spiel? ArenaNet hat in Zusammenarbeit mit NC ein neues Kratenspiel für Guild Wars angekündigt. Der neue Titel trägt den Namen „Mistbound“ und soll Spielern einen neuen Weg bieten, miteinander zu zocken.

Der Chef von ArenaNet, Colin Johanson, äußert sich wie folgt:

Wir waren der Meinung, dass es an der Zeit war, den ‚Guild Wars‘-Fans eine neue Möglichkeit zum gemeinsamen Spielen zu bieten, die von den Kartenspiel-Wurzeln der Reihe inspiriert ist und in der sie in einer kompetitiven PvP-Arena in einer Sammelkartenspiel-Umgebung gegeneinander antreten können. All die Erlebnisse, die sie so lieben – die Charaktere, die Kreaturen und die Klänge der Welt von Tyria – werden im Sammelkartenspiel zum Leben erweckt.

Auch das chinesische Äquivalent von YouTube, Bilibili, soll involviert sein. Ein Release-Datum gibt es bislang noch nicht, weshalb es noch einige Monate oder sogar Jahre dauern kann, bis der Titel erscheint.

Mit den Wurzeln eines Kartenspiels meint Johanson, dass Guild Wars ursprünglich vom Kartenspiel Magic: The Gathering inspiriert sei. Vor allem die Charakterattribute, die modifiziert werden können, wären daraus entstanden.

Video starten Guild Wars 3 stellt euch im neuen Video die Welt von Orr vor Autoplay

Dynamisches Kartenspiel mit ständigen Bewegungen

Was ist das Besondere? Einmal gelegte Karten könnt ihr auch noch in späteren Runden bewegen. Es gibt eine 5×3-Kästchen große Fläche, bei der ihr eure Einheiten und den Commander jede Runde neu positionieren könnt, je nachdem, was der Gegner zuvor getrieben hat.

Dadurch soll die Komplexität von Kartenspielen wie Magic ein wenig intuitiver werden. NC selbst nennt dieses System Dynamic Movement Gameplay. Die Komplexität soll nicht durch einzelne Karten kommen, sondern durch das Kampffeld.

So soll es auch verschiedene Mechaniken geben, wie Flankieren oder Rückstöße. Bekannte Charaktere aus Guild Wars sollen das Kampffeld betreten können und einzigartige Fähigkeiten mit sich bringen.

Was haltet ihr von solchen Kartenspielen? Werdet ihr dem Game eine Chance geben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Auch der Hauptableger Guild Wars 3 soll neue Ansätze bieten. Unser MMORPG-Experte von MeinMMO, Karsten, schätzt vorab ein, was damit gemeint sein könnte: Guild Wars 3 verspricht moderne Evolution des MMOs, unser Experte ahnt bereits, was das bedeuten könnte