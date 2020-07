GTA Online macht euch diese Woche reich – Wertvollste Beute im Casino

Die neue Bonuswoche füllt eure Konten in GTA Online mit Millionen von Dollar. Und das ganz einfach. Besonders die Casino-Heists sind jetzt viel lohnenwerter für euch. Wir zeigen, wo das Geld wartet.

Was ist los im Casino? Heute, am 16. Juli 2020, startete in GTA Online eine neue Bonuswoche. Für euch Spieler bedeutet das, dass es an verschiedenen Ecken der Online-Welt mehr Geld zu verdienen gibt. An anderen Stellen spart ihr beim Kauf von Autos, Verbesserungen oder Immobilien.

In dieser Bonus-Woche rückt vor allem das Casino von GTA Online in den Fokus. Denn im Casino Heist erwartet euch jetzt wieder die wertvollste Beute – die Diamanten. Hinzu kommt, dass die Chancen darauf nach ersten Berichten auch noch erhöht wurden. Das lohnt sich also besonders für euch.

Diamanten im Casino – Was bringt das und wie geht das?

So viel Geld gibt es: Startet ihr den Casino-Heist, habt ihr beim Ausspähen die Chance, dort Geld, Kunstwerke, Gold oder sogar Diamanten als Beute zu finden. All diese Gegenstände haben einen anderen Wert – die Klunker geben euch dabei die meisten Scheinchen:

Ein Tresor voll Geld bringt euch 2.115.000 GTA-Dollar

Ein Tresor voller Kunstwerke bringt euch 2.350.000 GTA-Dollar

Ein Tresor voll Gold bringt euch 2.585.000 GTA-Dollar

Ein Tresor voll Diamanten bringt euch 3.290.000 GTA-Dollar

Eigentlich haben die Diamanten nur eine Chance von 8 %, als Beute zu erscheinen. Doch wie Rockstar-Insider TezFunz2 auf Twitter berichtet, haben die Diamanten gerade eine „viel höhere Chance“, zu erscheinen.

Podium vehicle: Komoda

3x GTA$ & RP on

– The Vespucci Job Adversary mode

2x GTA$ & RP on

– Special Cargo Business

– RC Time Trial

Diamonds are back to the Casino Heist, with a much higher chance.#GTAOnline pic.twitter.com/5iwz25eFfH — Tez2 (@TezFunz2) July 16, 2020

Allein dieser Heist mit den Diamanten als Beute macht euch also reich, wenn ihr ihn ein paar Mal erfolgreich spielt.

Darum solltet ihr euch beeilen: Bisher waren die Diamanten nur zu bestimmten Anlässen in GTA Online als Beute verfügbar. Möglich ist, dass diese nächsten Donnerstag, zum Start der neuen Bonus-Woche, schon wieder aus dem Casino verschwinden.

Mit dem neu verdienten Geld lassen sich problemlos die schnellsten Autos 2020 in GTA Online kaufen.

Wie löst man den Casino-Heist? Für den Casino-Heist gibt es verschiedene Herangehensweisen und Methoden, den Tresor leerzuräumen. Das kann leise mit einer Verkleidung oder laut mit dicken Wummen passieren.

In unserem Guide für den Casino-Heist in GTA Online zeigen wir euch, wie ihr den Raubüberfall ganz unkompliziert löst.

Welche weiteren Boni und Angebote gibt es?

Hier gibt es noch mehr Geld:

Dreifache GTA-Dollar und RP im Adversary Mode „The Vespucci Job“

Doppelte GTA-Dollar und RP bei Spezialfracht-Verkäufen

Doppelte GTA-Dollar und RP bei Zeitrennen mit RC Bandito

Durch den starken Bonus bei den Fracht-Verkäufen könnt ihr diese Woche wirklich reich werden. Habt ihr prallgefüllte Lager, dann wird es nun Zeit, diese zu verkaufen. Hier wird deutlich, dass Spieler in dieser Bonus-Woche bei GTA Online reich werden können. Zusammen mit den Diamanten im Casino füllt ihr schnell euer Konto.

Seid ihr so richtig im Geldverdien-Fieber? Dann schaut euch auch unsere 12 Wege an, um im Jahr 2020 schnell viel Geld bei GTA Online zu verdienen.

Rabatte bei Immobilien:

40 % Rabatt auf Büros

40 % Rabatt auf Büroverbesserungen

Rabatte bei Fahrzeugen:

50 % Rabatt auf Bugstar Burrito

40 % Rabatt auf Vagrant

40 % Rabatt auf Everon

40 % Rabatt auf Retinue

40 % Rabatt auf Rebla GTS

30 % Rabatt auf V-STR

Wenn ihr Glück habt, dann trefft ihr bei eurer Session auf kreative Köpfe. Erst kürzlich veranstalteten Spieler in GTA Online eine Flugshow und zeigen: Nicht jeder ist in der Online-Welt toxisch.