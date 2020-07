Riesige Flug-Show in GTA Online zeigt: Nicht alle Spieler sind toxisch

In GTA 5 Online verwandelten Jet-Piloten eine öffentliche Lobby in eine Flug-Show und dafür gibt es viel Lob. Spieler freuen sich zu sehen, dass es eben nicht nur toxische Spieler in der Online-Welt zu finden gibt.

Wie kam es zur Flug-Show? In öffentlichen Lobbys von GTA Online kommt es immer wieder zu spontanen Treffen unter Spielern. Oft sieht man dabei „Tuner treffen“, bei denen sich Spieler auf großen Flächen wie dem Flughafen von Los Santos verabreden und gegenseitig mit ihren aufgemotzten schnellsten Supersportwagen protzen.

Der reddit-Nutzer imhereforthetea33 teilte mit den Spielern auf reddit ein Video einer spontanen Flug-Show. Er schreibt dazu:

„Ab und zu fliegen mein Freund und ich in Lobbys und wir aktivieren dabei Rauchspuren. Manchmal machen ein paar Leute mit, diesmal die halbe Lobby! Ich liebe es, wenn freundliche Spieler so zusammenkommen und deshalb wollte ich es teilen.“ Etwa 10 bis 12 Spieler nahmen an dieser Aktion teil.

Im Clip seht ihr die Flieger am Himmel von Los Santos, wie sie die blauen, roten und weißen Rauchspuren hinter sich herziehen und damit eine Flug-Show zum Besten geben:

Was sagen die Spieler? In den Kommentaren freuen sich Nutzer über die Aktion. Einer schreibt: Ich hab das vorher gesagt und ich werde nie aufhören, das zu sagen: Nicht jeder in diesem Spiel ist toxisch.

Ein anderer schreibt, dass er gern eingeladen werden würde, wenn Spieler das nachmachen würde. „Das ist echt richtig cool“, schreibt ladiesloveapickupman auf reddit.

„Ich möchte mehr von diesem wohltuenden Content“, schreibt FestesTestes.

In dieser Situation zeigt auch der Uploader, dass es ihn freute, dass so viele freundliche Spieler zusammenkamen.

Diese Freude liegt vor allem daran, dass toxische Spieler in GTA Online schnell auffallen und frustrierend für die „nicht-toxischen“-Spieler sein können. Sie zerstören die Frachten von gegnerischen CEOs und bringen sie damit um Millionengewinne, campen andere Spieler bis diese die Lobby verlassen oder nutzen sogar God-Mode-Glitches, um noch mehr zu stressen.

Umso größer ist die Freude dann, wenn Griefer einen so blöden Tod wie diesen hier erleben: Über diesen peinlichen Tod eines Griefers in GTA Online lachen Tausende.

Ihr mögt solche Flug-Shows?

Hier seht ihr sowas häufiger: Mit seinen vielen Flugzeugen und der großen Community von GTA Online entstehen verrückte Stunts am Himmel. Der YouTube-Kanal von The Red Sparrows zeigt in beeindruckenden Videos, wie so eine Show in der Luft aussehen kann, wenn man das ganze gut durchdenkt.

Durch geübte Koordination schafft diese Truppe beeindruckende Bilder am Himmel von Los Santos

Im Video seht ihr sogar komplizierte Manöver wie „Tornado“, bei dem zwei Flugzeuge um den Rauch der anderen Flieger herumwirbeln.

Wollt ihr selbst mal euer Können am Himmel ausprobieren, besitzt aber nicht genug Geld für einen Flieger? Dann nutzt unsere 12 Wege, um in 2020 schnell Geld bei GTA Online zu verdienen.