GTA Online: Was bringt ein Clubhaus? Das müsst ihr wissen

Die Clubhäuser sind allerdings nur ein Teil des Biker-DLCs. Es gibt noch mehr zu eurer eigenen Motorrad-Gang zu beachten. Was genau, erfahrt ihr in unserem Bikers-Guide – Viel Geld verdienen mit dem Motorrad-Club-DLC.

So kommt ihr an ein Clubhaus: Das Objekt eurer Wahl könnt ihr euch über die Maze-Bank-Website aussuchen.

Was ist ein Clubhaus? Clubhäuser wurden zuerst mit dem Bikers-Update in GTA Online eingeführt. Ihr könnt einen eigenen Motorrad-Club aufbauen, wo ihr euch mit anderen Spielern zusammentut, um Geld zu verdienen. Um einen Motorrad-Club zu gründen, müsst ihr allerdings erstmal ein Clubhaus kaufen.

In GTA Online könnt ihr ein eigenes Clubhaus erwerben. Was euch das bringt, fasst MeinMMO für euch in diesem Guide zum Clubhouse zusammen.

