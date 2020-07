Dieser Spieler in GTA 5 Online hatte einen so verrückten Auto-Unfall, dass er sogar meint, er wäre in eine andere Dimension geraten. Aber was könnte passiert sein?

So lief der verrückte Auto-Unfall ab: Der Spieler HeistManiac fuhr mit seinem Auto durch die Straßen von Los Santos. Er hatte die Geschwindigkeit ziemlich hochgeschraubt und das sorgte dafür, dass er bei einer Abfahrt in die Luft gehoben wurde.

Das kann schnell passieren und vor allem dann, wenn man mit den schnellsten Fahrzeugen in GTA Online unterwegs ist.

Nach einem kurzen Moment in der Luft prallte er auf ein Fahrzeug eines NPCs, das gerade an einer Ampel stand. Im Spiel war es gerade mitten am Tag, doch das sollte sich ändern.

Als der Spieler nämlich auf das andere Auto krachte, wechselte im selben Moment die Tageszeit und es war plötzlich Nacht und dunkel. Das Ganze lief so zeitgleich ab, dass man denken könnte, der Unfall hätte diesen Tageszeit-Wechsel ausgelöst.

Der Spieler HeistManiac selbst sagt, er wäre so schlimm ins Auto gekracht, dass er in eine andere Dimension verfrachtet wurde. Wer noch genauer hinsieht oder besser hinhört, wird merken, dass sogar das Radioprogramm perfekt in die Situation passt.

Der Radio-Moderator fragt gleich nach dem Unfall: „Hörst du zu?“ Es scheint fast so, als würde er sich versichern wollen, dass dem Spieler nichts passiert ist.

Wenn man sich nachts in der Stadt von GTA Online befindet, kann man ein verstecktes Detail finden, dass viel Lob von Spielern bekommen hat.

Was könnte den Tageszeit-Wechsel ausgelöst haben?

Welche Erklärung haben die Spieler für diesen verrückten Unfall? Unter dem reddit-Clip, der von HeistManiac gepostet wurde, tauschen sich GTA-Spieler darüber aus, was überhaupt passiert sein könnte.

Sie vermuten, dass sich ein Modder in der Session befand und die Tageszeit beeinflusste. So hätte es eigentlich Nacht sein sollen, aber der Modder hätte es zu Tag geändert. Als er dann die Session verließ, kehrte die Tageszeit wieder zur Normalität zurück.

Spieler Lost_Layz hatte auf die Details im Clip geachtet und erklärte, warum er denkt, dass es am Modder gelegen hätte. So sagt er: „Ein Modder hat sich ausgeloggt und die Tageszeit kehrte wieder zurück, an den Punkt, an der sie eigentlich sein sollte. Es wird sogar angezeigt, dass ein Spieler die Session verlassen hat, genau in dem Moment, als du mit dem Fahrzeug zusammengeprallt bist.“

Mods können sogar die Grafik von GTA 5 verbessern.

Mit Mods kann man viele Dinge in GTA 5 beeinflussen. So hatte ein Team einen Grafik-Mod erstellt, mit der GTA 5 nach 6 Jahren wie ein komplett neues Spiel aussieht. Es könnte sein, dass bei diesem Unfall wirklich ein Zufall durch einen Modder entstanden ist, aber für perfektes Timing sorgten hier einige Faktoren und machten den Unfall einfach verrückt.