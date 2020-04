In GTA Online verdient ihr jetzt viel Geld mit Gras, aber nur kurz

Die neue Eventwoche in GTA Online ist gestartet und bringt starke Boni für die Biker unter euch. Hier wartet jetzt jede Menge Geld.

Was ist los? In GTA Online startete eine neue Event-Woche, die euch jetzt attraktive Boni aktivierte. So gibt es für Kontakt-Missionen und für das Verkaufen von Gras jetzt doppelt so viele GTA-Dollar und RP.

Wir zeigen euch, wie ihr diese Woche optimal ausnutzt und viel Geld verdient.

Hier verdient ihr bis zum 23. April viel Kohle

Erstmal erhaltet ihr generell für das Einloggen im April 2020 einen dicken Login-Bonus. Mit diesen weiteren Boni füllt ihr jetzt das Konto:

Gras verkaufen: Wenn ihr ein Biker-Business mit einer Hanfplantage besitzt, dann verdient ihr beim Verkauf des fertigen Produktes jetzt doppelt so viel Geld. Das lohnt sich richtig, wenn ihr das die ganze Woche über ausnutzt. In der Zeit, in der ihr auf die Fertigstellung der Waren wartet, könnt ihr euch mit Kontakt-Missionen beschäftigen.

Biker machen diese Woche richtig Kohle

Kontakt-Missionen: Die Kontaktmissionen findet ihr über das Options-Menü von GTA Online. Startet doch einfach Aufträge wie „Ein Job für einen Titan“ und steckt euch dafür viele grüne Scheinchen ein. Den Bonus der doppelten GTA-Dollar und RP gibt es auf ALLE Kontaktmissionen.

Zeitrennen: Diese Woche ist das Zeitrennen Up-n-Atom aktiv und beschert euch mal eben 101.000 GTA-Dollar in weniger als zwei Minuten. Wer eins der schnellsten Autos aus GTA Online besitzt, steckt sich die Kohle ganz leicht ein.

Zeitrennen für RC-Bandito: Bis nächsten Donnerstag ist ein weiteres Zeitrennen aktiv, das ist aber speziell für die kleinen, ferngesteuerten RC-Banditos. Auch hier, beim Zeitrennen „Davis Quartz“, winken nochmal 101.000 GTA-Dollar.

Dreifache GTA-Dollar: Beim Spielmodus „Das Tempo mithalten“ erhaltet ihr sogar die dreifachen Geld- und RP-Belohnungen.

Wir zeigen euch hier 12 Wege, wie ihr im Jahr 2020 in GTA Online viel Geld verdient.

Das sind die aktuellen Angebote

Wenn ihr euer schwer verdientes Geld jetzt gleich richtig ausgeben wollt, dann könnt ihr das mit starken Angeboten jetzt effektiv.

Angebote:

50 % Rabatt auf Hanfplantagen + Upgrades

50 % Rabatt auf grünen Reifenqualm

70 % Rabatt auf Fahrzeug-Upgrades bei Benny’s

60 % Rabatt auf den Zentorno

60 % Rabatt auf den Ardent

40 % Rabatt auf den Tyrant

40 % Rabatt auf die Hydra

Auf dem Podium im Casino findet ihr aktuell den Pariah, einen der schnellsten Sportwagen aus GTA Online. Mit einer bestimmten Dreh-Methode am Glücksrad sollt ihr angeblich ganz leicht das Auto gewinnen.