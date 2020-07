Jeder kennt das Problem: Man findet sich in GTA Online weit entfernt von Straßen und müsste minutenlang rennen, um sein Auto anfordern zu können. Mit diesem Teleport-Trick kommt ihr ganz schnell zur nächsten Straße.

Was ist das für ein Trick? Nach Verkaufsmissionen oder Zeitrennen findet ihr euch manchmal in der Pampa von GTA Online wieder. Das können Plätze auf den höchsten Bergen im Spiel sein. Wenn ihr dann durch einen dummen Zufall euer Fahrzeug verliert, kommt schnell Frust auf. Denn die Wanderwege eignen sich nicht, dort Autos oder Motorräder anzufordern.

Für gewöhnlich müsst ihr also so lange laufen, bis ihr in der Nähe einer Straße seid, um dann ein Auto oder Motorrad oder CEO-Fahrzeuge anfordern zu können. Mit dem Teleport-Trick geht das viel schneller und einfacher. Denn ihr teleportiert euch einfach da hin, wo ihr euer ferngesteuertes Auto sprengt.

Teleportieren in GTA Online – So geht’s

Das ist der Trick: Um euch teleportieren zu können, müsst ihr den RC Bandito, die Nano Drohne oder der RC Panzer besitzen. Diese Fahrzeuge nutzt ihr als Spawnpunkt für die Teleportation.

So läuft der Trick ab:

Ihr befindet euch auf einem Berg oder fernab von Straßen

Öffnet das Interaktionsmenü (PC: Taste M, PS4: Touchpad-Taste, Xbox: Ansicht-Taste)

Wählt dort den RC Bandito, die Nano Drohne oder den RC Panzer

Entweder spawnt ihr jetzt schon auf einer naheliegen Straße, oder ihr fahrt dort mit den schnellen Gefährten hin

An der Straße angekommen, haltet ihr die Taste zum Detonieren gedrückt (L1, LB)

Anschließend spawnt ihr mit eurem Charakter dort, wo das Fahrzeug detonierte

In der Pampa gestrandet, RC Bandito gerufen und explodieren lassen, neuen Standort genießen – So leicht geht das

Auf den Trick aufmerksam machte YouTuber Toxic Misfits. In seinem Video zeigt er, wie er durch den Trick schnell von einem Berg herunter kam.

Den Minipanzer könnt ihr in GTA Online einfach kaufen. Rockstar Games verschenkt den RC Tank sogar für kurze Zeit.

Warum ist das gut? Durch den Trick spart ihr euch viele Minuten Laufwege. Sich in GTA Online zu Fuß auf einem großen Berg zu bewegen, kann schnell anstrengend werden. Wenn ihr also das nächste Mal mitten in der Pampa steht, ruft euch eins der Fahrzeuge herbei und kommt dadurch schnell wieder auf die Straße.

Besitzt ihr die benötigten Fahrzeuge nicht? Wir bieten 12 Wege, um 2020 in GTA Online schnell Geld zu verdienen. Damit füllt ihr leicht euer Konto und könnt eins der Fahrzeuge nach wenigen Minuten kaufen.