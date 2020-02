In GTA 5 Online geben gerade ein paar der Heists die doppelte Menge an Geld. Für euch lohnt es sich richtig, die jetzt zu erledigen. Doch beeilt euch, denn der Bonus hält nicht lange an.

Was ist los bei GTA Online? Am Donnerstag, dem 13. Februar, startete eine neue Bonuswoche in der Online-Welt von GTA 5. Für euch bedeutet das, dass verschiedene Aktivitäten jetzt mehr RP und Geld-Auszahlungen bringen. Besonders interessant sind jetzt ausgewählte Heists, bei denen ihr doppelt so viel GTA$ erhaltet.

Welche Heists bringen mehr Geld? Im neuen Casino-Heist aktivierten die Entwickler jetzt erstmals die wertvollen Diamanten als mögliche Beute. Bei so einem erfolgreichen Raubüberfall sichert ihr euch im Diamond Casino jetzt bis zu 50 % mehr Beute.

Damit der Überfall im Casino auch wirklich glatt läuft, folgt ihr einfach unserem Guide:

GTA Online: Casino Heist Guide – So werdet ihr reich

Außerdem geben der Fleeca-Überfall, der Gefängnisausbruch und die Serie-A doppelte Auszahlungen. Mit dem verdienten Geld könnt ihr bei den schnellsten Autos in GTA Online zuschlagen.

Der Fleeca-Überfall geht schnell und unkompliziert von der Hand und benötigt nur insgesamt 2 Spieler. Das lohnt sich. Wenn ihr den erfolgreich als Host abgeschlossen habt, erhaltet ihr dafür einen starken Rabatt auf den gepanzerten Kuruma. Das ist eins der besten Fahrzeuge für Anfänger in GTA Online.

Wer als Gruppe in GTA Online unterwegs ist, sollte sich diese Gelegenheit jetzt nicht entgehen lassen, schnell viel Geld zu verdienen.

Was bringt auch mehr Geld? Passend zum Valentinstag bringt der Spielmodus „Bis der Tod uns scheidet“ die doppelten Auszahlungen. In diesem Modus spielt ihr in Teams aus zwei Leuten, wenn einer stirbt, folgt euch euer Mitspieler ins Grab, denn ihr teilt euch ein Leben.

Außerdem erhaltet ihr bei den Gegner-Modi „Angriff und Abwehr“, „Hasta La Vista“ und „Lost vs. Damned“ die doppelten GTA$ und RP.

Wer das Ganze richtig feiern will, kann mit Champagner anstoßen. Das gekühlte Blubberwasser ist die ganze Woche lang kostenlos.

Die Boni halten bis einschließlich Mittwoch, den 19. Februar 2020.

Wollt ihr zusätzlich noch ein Bündel Scheinchen sichern? Dann besorgt euch jetzt in nur knapp 2 Minuten gleich 102.000 GTA-Dollar: