In diesem Guide zum Zeitrennen „Observatorium“ in GTA 5 Online zeigen wir euch, wie ihr das Rennen leicht gewinnt und euch 102.000 GTA-Dollar sichert. In nur knapp 2 Minuten.

Was ist das für ein Zeitrennen? Jeden Donnerstag wechseln die Bonus-Wochen und damit auch die Zeitrennen in GTA Online. Das sind die Rennen, die ihr auf der offenen Map fahrt. Sie schicken euch ohne Checkpoints von A nach B. Kommt ihr in der vorgegebenen Zeit im Ziel an, winkt eine dicke Geldbelohnung.

Das Rennen Observatorium: Bei diesem Rennen gibt euch Rockstar eine Zeitvorgabe von 2 Minuten und 4 Sekunden. Schafft ihr es in der Zeit ins Ziel, flattert die Summe von 102.000 GTA-Dollar direkt auf euer Konto.

Observatorium gewinnen – Nutzt diese Route

Wo geht’s los? Wie der Name des Rennen schon vermuten lässt, beginnt die Strecke beim Observatorium, oben in Vinewood Hills. Das liegt im Norden von Los Santos. Der Startbereich befindet sich direkt auf einem Wanderweg hinter dem Parkplatz.

Der Streckenverlauf: Ihr startet, indem Ihr dem Wanderweg nach Nordosten folgt und da den rechten der beiden Wege nutzt. Folgt diesem, bis er sich scharf nach rechts und links teilt und heizt da geradeaus durch.

Jetzt fahrt ihr einen Hügel entlang und überquert mit Schwung die Straße. Wer will, kann hier dem Weg links am Regenwasserkanal entlang folgen, oder nun direkt durch den Kanal fahren. Folgt dem Kanal bis zu seinem Ende und überquert dann mit Vollspeed die Straße. Das führt euch gerade auf einen kleinen Erdhügel zu, den ihr als Sprungrampe nutzt.

Je nach Landung umfahrt ihr das rostige kleine Haus links oder rechts und düst geradeaus auf die Hauptstraße zu.

Vor diesem großen Schild biegt ihr links ab, achtet dabei auf die Holzpfähle, und fahrt quer über den Flugplatz von Trevor. Springt anschließend über die Schienen und folgt jetzt der Straße. Kurz vor dem Ziel teilt sich diese in zwei Straßen auf, da fahrt ihr nach links ab.

Das Ziel ist mit Bauzäunen umzäunt, die ihr locker auch mit einem Motorrad zerstören könnt.

Video-Anleitung: Eine ähnliche Strecke, wie die, die wir hier beschrieben haben, seht ihr auch im Video von GTA-Series.

Kann man das Rennen wiederholen? Ja, ihr könnt das Rennen so oft fahren, wie ihr wollt. Die 102.000 GTA-Dollar gibt es aber nur einmalig pro Zeitrennen pro Woche. Kommt ihr danach bei diesem Rennen nochmal pünktlich ins Ziel, erhaltet ihr dafür nur noch 2.000 GTA-Dollar.

Welche Fahrzeuge sollte man nehmen? Weil ihr bei dieser Strecke viel Offroad unterwegs seid, bietet sich am ehesten ein Motorrad an. Wir fuhren im Test mit dem BF400 und dem Tron-Bike „Shotaro“ pünktlich ins Ziel. Das BF400 gehört zu den besten Anfänger-Fahrzeugen in GTA Online, denn es ist erstaunlich günstig.

