Der Vigilante in GTA Online ist das, was viele das Batmobil nennen. Ausgestattet mit einem kräftigen Raketen-Antrieb und Waffen pustet er alles weg, was ihm in die Quere kommt. Na ja, fast alles. Helis gehören aber dazu.

Um was geht es? Auf reddit teilte ein Nutzer einen Clip mit dem Batmobil in GTA Online auf dem PC. Er nennt das Video „Ich liebe den Vigilante“. Zwar hört die Sequenz schon nach 7 Sekunden auf, doch das reicht, um Tausende andere Spieler zu begeistern.

Der Beitrag ist auf reddit erfolgreich, erntete schon über 16.700 Upvotes und mehr als 370 Kommentare. Die Zuschauer können die Liebe zum Batmobil offenbar teilen. Wir binden euch den Clip von Nutzer tea-vs-coffee hier im Artikel ein:

Das zeigt das Video: Im Clip nutzt der Spieler seinen Raketenantrieb, um damit über die Kuppe eines Berges zu rasen. Durch den hohen Speed fliegt das Batmobil in die Luft und trifft dabei auf einen Helikopter, der zufällig des Weges kommt. Nicht für diese Begegnung geschaffen, explodiert der Heli noch direkt in der Luft, während das Auto weiter fliegt und dabei nicht zerstört wird.

Kein Wunder, dass der Spieler so ein cooles Stunt-Fahrzeug liebt. Doch der Vigilante hat noch mehr zu bieten.

Warum ist der Vigilante außerdem gut?

Wenn ihr den Vigilante noch nicht besitzt, zeigen wir euch ein paar Features und Infos des Wagens, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Bedenkt, dass der Wagen satte 3.750.000 GTA-Dollar kostet und damit zu den teureren Fahrzeugen im Spiel gehört. Folgt ihr unseren Tipps, verdient ihr das nötige Geld aber ganz flott. 12 Wege, um 2020 in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen.

Waffen an Bord: In der Front des Wagens sind Maschinengewehre eingebaut. Wer will, kann hier auch Raketen nachrüsten, die ihr zielverfolgend oder direkt geradeaus rausballern könnt.

Geschwindigkeit: Durch seinen Raketenantrieb hat der Vigilante eine verdammt gute Beschleunigung und erreicht in wenigen Augenblicken seine Höchstgeschwindigkeit. Mit seinem Top-Speed führt das Batmobil die Liste der schnellsten Autos in GTA Online an. Da der Antrieb sich schnell wieder auflädt, seid ihr damit immer flott unterwegs und könnt aus engen Kurven wieder schnell rausbeschleunigen.

Nachteile: Der Wagen hat eine recht instabile Fahrweise. In Kurven bricht er leicht aus. Das Herausbeschleunigen mit Raketenantrieb aus den Kurven bedarf viel Übung. Außerdem liegt der Vigilante recht nah über der Erde. Kleinste Huckel oder Steine auf dem Weg können euch schon an der Fahrt hindern.

Wer sich den Wagen für 3,75 Millionen GTA-Dollar kaufen will, muss wissen, dass er sich hier vor allem ein Spaß-Mobil kauft und keinen ernstzunehmenden Rennwagen. Mit dem Vigilante betreiben Spieler Extremsport in GTA Online und schleudern kleine Smarts in die Luft.