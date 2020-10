In GTA 5 Online kehrt jetzt langsam Halloween ein und neue Rabatte und Boni, die euch mehr Geld bringen, sind aktiv. Außerdem gibt es eines der schnellsten Autos zu gewinnen. Wir zeigen euch, warum sich das Spielen jetzt besonders lohnt.

Was für ein „Event“ läuft? Die Welt von GTA Online kommt jetzt in Halloween-Stimmung und hat dabei einige Schmuckstücke für die Spieler bereitgelegt. Einige coole Halloween-Karren, Masken und Gesichtsbemalungen kehren jetzt zurück und die könnt ihr beim Händler des Vertrauens erwerben.

Abgesehen von den coolen Halloween-Gegenständen gibt es diese Woche noch weitere Boni und Rabatte, die euch das Spielen versüßen.

Das neue Podium-Fahrzeug – Annis S80RR

Um dieses Fahrzeug geht’s: Wöchentlich wechselt auf dem Podium im Casino von GTA Online das Fahrzeug, das man in den nächsten 7 Tagen gewinnen kann. Dafür müsst ihr beim Dreh am Glücksrad das nötige Glück mitbringen und auf dem Feld mit dem Auto landen.

Diese Woche gibt es einen coolen Flitzer zu gewinnen. Der Annis S80RR ist in unserer Liste zu den schnellsten Autos in GTA Online. Dabei landet er auf dem 7. Platz, wenn es um die Zeit geht, in der er eine Rennstrecke abfahren kann. Dafür braucht er nämlich nur 58 Sekunden.

Statt 2.5 Millionen zu investieren, können Spieler den Sportwagen jetzt einfach gewinnen

Wollt ihr euch also diese Karre kostenlos erwerben, müsst ihr euch diese Woche beeilen und jeden Tag fleißig am Glücksrad drehen. Nächste Woche wird dann wieder ein anderes Fahrzeug auf dem Podium ausgestellt.

Warum lohnt sich das Spielen jetzt noch?

Hier gibt es mehr Geld: In GTA Online ist eine neue Bonus-Woche gestartet. Für euch bedeutet das, dass es nun in verschiedenen Ingame-Aktivitäten doppelt so viel Geld und RP zu verdienen gibt.

Welche Boni sind aktiv? In dieser Woche dreht sich alles um Halloween und gruselige Missionen, deshalb gibt es die doppelten Belohnungen in diesen Bereichen des Spiels:

Beast vs. Slasher

Come Out To Play

Condemned

Lost vs. Damned

Slasher

Im Slasher-Modus gibt es einen „Fänger“. Die Gejagten müssen, mit einer Taschenlampe ausgerüstet, überleben

Wollt ihr euch also ein wenig gruseln und dabei noch Geld und RP verdienen, könnt ihr bei diesen Spielaktivitäten vorbeischauen.

Aktuelle Rabatte und Geschenke in GTA Online

Wo könnt ihr jetzt sparen? Damit ihr euer verdientes Geld gleich investieren könnt, bietet die Bonus-Woche noch Rabatte auf verschiedene Fahrzeuge und Immobilien. Zusätzlich gibt es weitere Geschenke:

RC Tank (40%)

Albany Lurcher (30%)

Romero Hearse (30%)

Sanctus (30%)

Pegassi Reaper (30%)

Nachtclubs (40%)

Nachtclub-Verbesserungen (30%)

Orange „Dot-Tech“-Maske (kostenlos)

„Lemon Sports Track“-Hose (kostenlos)

„Lemon Sports Track“-Shirt (kostenlos)

Das sind die Rabatte und Geschenke, die in dieser neuen Woche dazugekommen sind. Die anderen Rabatte blieben fast gleich, wie wir sie schon die letzten 2 Wochen hatten.

Das Halloween-Bike ist zurück und ist jetzt 30% günstiger

Wenn ihr euch also ein paar coole Halloween-Items holen, in gruseligen Modi schnell Geld verdienen oder ein Fahrzeug ins Visier genommen habt, das gerade rabattiert ist, solltet ihr unbedingt diese Woche in GTA Online vorbeischauen. Sollte das Geld trotzdem noch nicht für eure nächste Investition reichen, seht ihr hier noch weitere Wege, um schneller Geld in GTA Online zu verdienen.