GTA Online: Schnappt euch jetzt 202.000 $ in nur 3 Minuten – So geht’s

In dieser Woche steht der Schlagen GT mit einer besonderen Lackierung auf dem Podium und kann von euch gewonnen werden. Jeden Donnerstag verändert sich, welches Fahrzeug als Gewinn bereitsteht. Ihr könnt bis Donnerstag also noch jeden Tag einmal drehen, um euch eure Chance auf den Sportwagen zu sichern.

So geht’s: Wenn ihr sowieso schon in der Welt von GTA Online unterwegs seid, dann geht doch gleich noch zum Casino. Alle 24 Stunden könnt ihr dort einmal kostenlos am Glücksrad drehen und euer Glück herausfordern. Einer der begehrtesten Preise dort ist das Podiumsfahrzeug.

Dabei stehen immer wieder Bauarbeiter und Materialien im Weg. Wichtig ist, dass ihr die Checkpoints richtig deutet. Die Menge der Pfeile darin zeigt an, wie eng ihr die Kurve nehmen müsst. Drei Pfeile stehen für eine sehr enge Kurve, ein Checkpoint mit einem Pfeil zeigt eine lockere Kurve an.

In GTA Online könnt ihr mit zwei Rennen gerade viel Geld verdienen. Dabei fahrt ihr nicht mal gegen andere Gegner, sondern nur gegen die Zeit. So sichert ihr euch leicht über 200.000 GTA-Dollar.

