In GTA Online gibt es Spieler, die so reich sind, dass sie Probleme haben ihren Reichtum auf einen Blick zu zählen. Deshalb wünschen sie sich eine ganz kleine Änderung, die aber schon massiv helfen würde.

Was ist das Problem? In GTA Online verdient man mit Jobs, Rennen und Nebenaufträgen das große Geld. Da kann es schnell dazukommen, dass man Millionen von GTA-Dollar ansammelt.

Doch genau da liegt das Problem, denn wer sich seinen Reichtum oben links im Bildschirm ansehen möchte, muss schnell sein, um bei diesen großen Zahlen einen Überblick zu haben.

Die Zahl wird nämlich ausgeschrieben und hat keinerlei Punkte oder andere Akzente, um die Summe übersichtlich zu machen. Das stört Spieler, wie man in einem reddit-Post von Fighter_C3 sehen kann:

Kurz darauf erstellte er sogar eine Übersicht, die mehrere Anzeige-Möglichkeiten zur Verfügung stellt, damit auch jeder Spieler auf seine Kosten kommt (via reddit).

Kleiner Unterschied mit großer Wirkung

Warum ist diese Änderung so wichtig? Wer in GTA Online unterwegs ist und sein Vermögen einsehen möchte, muss erst einen Knopf drücken, der die Summe einblendet. Nach kurzer Zeit verschwindet es aber wieder, weshalb Spieler genau schauen müssen.

Ist man aber gerade mit seinem Fahrzeug unterwegs hat man nicht die Zeit, um da genauer hinzuschauen. Ein paar Punkte oder Kommas würden da schon einen großen Unterschied machen.

So weiß man gleich Bescheid und kann seine nächste Investition planen. Immerhin sind Fahrzeuge, Immobilien und Gegenstände nicht gerade günstig in GTA Online. Ob man nun genug Geld für das Fahrzeug hat, das jeder Spieler besitzen sollte, würde durch so eine kleine Änderung deutlich übersichtlicher werden.

Auch kleine Details können in GTA Online große Auswirkungen haben. So gibt es in der Stadt eine deutliche Lichtverschmutzung, die in der Nacht erkenntlich wird. Dieses Detail hat viel Lob von den Spielern bekommen.

Die coolen Fahrzeuge in GTA Online kosten ein Vermögen

Vor allem Glitcher sollten wohl damit große Probleme haben, wenn sie ihren Reichtum auf einen Blick zählen möchten. Denn sie finden Wege, um Millionen von GTA-Dollar abzustauben.

So kommt es, dass Cheater sich nun mit einem Apartment-Glitch zum Reichtum schummeln.