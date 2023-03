GTA Online hat jetzt 2 neue Autos – Eins gibt es nur kurz zum Kauf, eins geschenkt

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

Nach dem 29. März verschwindet die Karre erstmal wieder vom Markt und es ist unklar, wann und wie der Eudora dann wieder zu kaufen ist. Möglicherweise holt ihr euch mit dem Wagen also ein seltenes Schätzchen in eure Garage.

So schaltet ihr das Auto frei: Wenn ihr alle neuen Missionen aus The Last Dose abschließt, erhaltet als Belohnung dafür den persönlichen Virtue von Dr. Friedlander als Geschenk. Als weitere Belohnung für den Abschluss der Missionen gibt es das “FriedMind”-Design und ihr schaltet den Handelspreis für den Wagen frei.

Was ist das für ein Auto? Bei dem Virtue handelt es sich um einen neuen, flinken Supersportwagen, den ihr bei Legendary Motorsport kaufen könnt. Es handelt sich dabei um ein E-Auto. Wer den Wagen nicht kaufen will, kann sich das Auto auch über Missionen freischalten.

