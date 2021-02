GTA Online: Schnappt euch jetzt 203.000 GTA-Dollar in 3 Minuten

Zeitrennen in GTA Online Die Zeitrennen sind optionale Rennen auf der Weltkarte. Ihr müsst dafür keiner Renn-Lobby beitreten oder auf andere Spieler warten, sondern könnt direkt mit euren eigenen Fahrzeugen daran teilnehmen. Jedes Zeitrennen könnt ihr pro Event-Woche einmal mit der vollen Auszahlung abschließen. Gewinnt ihr dasselbe Rennen in der derselben Event-Woche öfter, erhaltet ihr dafür ab dem 2. Gewinn nur noch etwa 2.000 $ pro Sieg.

In unserem Guide für das Zeitrennen Chiliad bergab in GTA Online zeigen wir euch, auf welche Abkürzungen ihr achten solltet.

Autos eignen sich für dieses Rennen nicht gut. Da ihr auf dem Berg selbst kein Fahrzeug anfordern könnt, fahrt ihr also am besten gleich mit der richtigen Karre den Berg rauf.

Hier findet ihr das Rennen: Auf dem Berg Chiliad befindet sich der Startpunkt in der Nähe der Spitze. Fahrt also am besten gleich schon mit einem Motorrad den Berg hinauf.

Wie kriegt man das Geld? Jede Woche wechseln in GTA Online die Zeitrennen, die euch auf der Weltkarte angeboten werden. Das sind insgesamt zwei Stück. Eins für “normale” Autos und eins für die ferngesteuerten RC-Bandito-Autos. In dieser Woche sind das die Rennen:

