Wenn ihr Pech habt, könnt ihr gerade kein GTA Online auf der PS4 zocken – Das steckt dahinter

Ihr kennt es sicherlich alle: Ihr kommt nach einem anstrengenden Arbeits- oder Schultag nach Hause und wollt einfach nur ein paar Stunden eures Lieblingsspiels zocken und dabei entspannen. Doch noch bevor ihr richtig in dem Spiel angekommen seid, erhaltet ihr die Meldung, dass eine Verbindung mit den Servern nicht möglich sei. Dieses Problem plagt derzeit auch einige glücklose GTA-Spieler, die GTA Online nicht beitreten können. MeinMMO zeigt euch, was dahinter steckt.

Wieso könnt ihr mit Pech kein GTA Online spielen? In GTA Online gibt es laut dem amerikanischen Online-Magazin Dexerto.com derzeit Meldungen über einen Bug, der das Spielen des beliebten Multiplayers verhindert.

Bei dem Versuch, eine Verbindung mit den Rockstar-Diensten herzustellen, erscheine demnach die Meldung, dass eine Verbindung nicht möglich sei. Der von dem Fehler betroffene Reddit-User u/Comprehensive-Safe83 (via Reddit.com) meldete in dem GTA-Online-Subreddit, dass das Problem seit dem Patch 1.42 auftrete.

Der Patch 1.42 erschien am 17. Mai 2022 und brachte einige Fixes für bestehende Bugs und Probleme. Ironischerweise sei dabei auch ein Problem behoben worden, dass Spieler bei dem Start des Spiels in dem Bildschirm mit dem Rockstar-Logo feststecken ließ. (GTA Online Patch Notes via updatecrazy.com)

Das derzeitige Problem ist nicht mit dem bei „GTA Online“-Spielern seit Jahren bekannten Fehler, des unendlichen Ladebildschirms zu verwechseln. Falls ihr doch mal wieder in einem viel zu langen Ladebildschirm stecken solltet, schaut euch doch unser Video „GTA Online in 2 Minuten“ an und findet heraus, wie wir den beliebten Multiplayer beschreiben:

Wer ist betroffen? Wie das Online-Magazin Dexerto.com berichtet, stammen die Meldungen über das Problem von Spielern, die GTA Online auf der PS4 spielen. Es scheint, als wäre dies die einzige betroffene Plattform und die Spieler der anderen blieben von dem Problem verschont.

Derzeit ist unklar, mit welcher Häufigkeit das Problem auftritt. Es ist gut möglich, dass ihr ohne Probleme spielen könnt. Doch wenn ihr Pech habt, könnt ihr der Welt von GTA Online nicht beitreten.

Falls ihr ein Problem in GTA Online oder den Rockstar-Diensten habt, dann könnt ihr bei dem Support von Rockstar Games (via support.rockstargames.com) ein Ticket schreiben und Hilfe durch den Kundendienst anfordern.

Gibt es eine Lösung des Problems? Wenn ihr unter dem Problem leidet, dass ihr euch seit dem Patch 1.42 nicht mit den Rockstar-Diensten verbinden könnt, gibt es keine zuverlässige Lösung für das Problem.

Es soll jedoch wohl mal wieder das altbekannte Mittel geholfen haben: Das Spiel aus- und wieder anschalten.

Habt ihr seit dem 17. Mai 2022 mit der Veröffentlichung von Patch 1.42 vermehrt Probleme wahrgenommen, euch mit den Rockstar-Diensten verbinden zu können?

Falls ihr euch derzeit nicht bei GTA Online anmelden und den beliebten Modus spielen könnt, schaut euch unsere Liste der 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2022 an, um eine Alternative für den Erfolgstitel von Rockstar Games zu finden.