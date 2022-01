Wenn ihr also gesteigerten Wert auf ein schickes Inneres eurer GTA-Wägen legt, eignet sich der Wagen wohl nicht unbedingt als Investment. Übrigens, falls ihr gerade auf der Suche nach GTA-Dollar seid: Zuletzt gab es einen schnellen, einfachen Weg sich 203.000 $ in 3 Minuten zu sichern.

Gleichzeitig wundern sich aber auch einige Spieler, dass dieses Problem überhaupt aufkommt. Für sie ist es nämlich unverständlich, dass man GTA Online überhaupt in der First-Person-Ansicht spielt, und so auf die graue Ausstattung trifft. Und: Neben dem Innen-Design scheint auch die Leistung des Wagens Spieler nicht zu begeistern.

Darüber hinaus findet sich in dem Thread immer wieder Kritik, dass dies kein Einzelfall sei: Zu oft würde man Autos finden, deren Innenausstattung einfach nicht zum modernen Äußeren passen möchte: “Ich wünschte, die Leute würden sich mehr über die Innenausstattung beschweren. Ein luxuriöser Rolls Royce mit der gleichen Ausstattung wie ein alter SUV ist ein Witz”, schreibt etwa User szejdow (via reddit ).

Voll modern und zeitgemäß, also. Doch das gilt offenbar nur, so lange man nicht ins innere des Autos schaut.

Der Wagen gehört zwar nicht zu den schnellsten Autos in GTA Online , er hat aber sowieso einen anderen Ansatz: Schaut man in den offiziellen Blog-Beitrag zum Update, fällt schnell auf, dass bei dem neuen Wagen offenbar viel Wert auf Modernität gelegt wurde. Als “voll elektrischer SUV” wird der I-Wagen da bezeichnet, umweltbewusst und fortschrittlich.

