Fans finden Trailer zu GTA 6 und er zeigt mehr, als wir bislang wussten

Die Fans von GTA 6 haben eine bessere Version des bekannten Trailers gefunden, der neue Details zum Spiel verrät.

Was ist das für ein Trailer? Auch wenn am 27. Dezember kein neues Promomaterial von GTA 6 erschien, wie manche Fans vermutet hatten, gibt es jetzt neue Details dank eines verbesserten Videos.

Wie @GameRollGTA auf X.com herausfand, wurde auf der chinesischen Plattform Bilibili ebenfalls das bekannte Video von GTA 6 hochgeladen. Im Gegensatz zu YouTube komprimiert die Plattform die Videos weniger stark. Dies sorgt dafür, dass Fans jetzt einige Besonderheiten gefunden haben, die vorher verborgen waren.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer von GTA 6 sehen:

Besserer Trailer verrät Details

Was zeigt der verbesserte Trailer? Durch die höhere Bitrate, die der Video-Clip auf Bilibili hat, können die Fans mehr Details wahrnehmen. Vor allem, was die Körper der Spielcharaktere betrifft, wird es spannend. In der Szene am Strand gibt es zum Beispiel einen NPC mit Dehnungsstreifen (via X.com).

Aber auch zu Lucia gibt es neue Erkenntnisse. In der Szene im Gefängnis konnten die Spieler jetzt erkennen, dass sie Haare am Arm hat (via X.com), außerdem sind einige der Hautdetails bei ihr klarer zu entdecken. Hier sieht man zum Beispiel Leberflecke oder Muttermale viel deutlicher als zuvor.

Einen guten Vergleich sind aber vor allem bei den Geldscheinen in folgendem Foto.

Sie sind auf dem Screenshot von YouTube kaum zu sehen, während sie in der Version von Bilibili fast lesbar werden.

Das wohl relevanteste Detail findet sich jedoch bei der Strandszene. Durch die bessere Qualität konnten Fans nun nämlich erkennen, dass der Sand am Strand an den Füßen der Charaktere kleben kann. Dies fand der Nutzer @StrikedVI auf X.com heraus.

Wie reagieren die Fans auf den Fund? Die Spieler sind wohl immer noch etwas enttäuscht, dass es am 27. Dezember 2024 kein neues Video zu GTA 6 gab, entsprechend schreibt auch @GHBSmith auf X.com: „Ich zähle 28 Schwangerschaftsstreifen auf diesem Bild. Sie hat 1 Tattoo und 1 Armband, es gibt zwei Sitze in diesem Auto und 1 Passagier. 28 – 1+1-2+1, Trailer mit Start am 28. Januar.“

Auch @abrahams1996 ist auf X.com wohl noch etwas ernüchtert. Er schreibt: „Wir haben Trailer 1 remastered bekommen, bevor wir Trailer 2 bekommen haben.“ Der Nutzer @saezssez ist auf X.com ebenfalls frustriert: „Das ist also der Trailer, den wir 2024 bekommen?“

Dass es 2024 keinen neuen Trailer für GTA 6 gab, enttäuscht die Fans, auch wenn der Hype um das Open-World-Spiel ungebremst weitergeht. Das Warten auf neue Infos treibt Gamer so weit, dass sogar ein gefaktes Bild über 34 Millionen mal angesehen wird: 34 Millionen Leute sehen ein angebliches Bild zu GTA 6 – Was steckt dahinter?