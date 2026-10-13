GTA 6 erscheint angeblich bereits in wenigen Monaten für den PC, behaupten Insider

GTA 6 erscheint im November für die PS5 und Xbox. Insider behaupten, der PC-Release sei bereits im Frühjahr 2027, also nur wenige Monate nach dem Konsolen-Release. Die Quellenlage dazu ist aber bisher dürftig.

Was ist die Info? Das Magazin GamesBeat erklärte in einer Meldung, dass man mit vier verschiedenen Insidern aus der Branche gesprochen habe. Diese sollen das Magazin mit der Information betraut haben, dass GTA 6 bereits im 1. Quartal 2027 für den PC erscheinen solle, also nur wenig später nach dem offiziellen Konsolen-Release am 19. November 2026. So heißt es in der Meldung:

GamesBeat hat bestätigt, dass Rockstar plant, die PC-Version von GTA VI im ersten Quartal 2027 zu veröffentlichen. Dies geht aus Angaben von vier Branchenquellen hervor, die mit den Plänen des Studios vertraut sind und die alle um Anonymität gebeten haben, um ihre Geschäftsbeziehungen nicht zu gefährden. Ein Vertreter von Rockstar Games hat vor der Veröffentlichung dieses Artikels nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.

Baldiger PC-Release von GTA 6 wirkt nicht wahrscheinlich, schaut man sich Rockstars Historie an.

Wie sicher ist das? Wir wissen mit Sicherheit, dass der PC-Release nach dem Konsolen-Release stattfinden soll. Einen konkreten Termin hat Rockstar selbst aber nie mitgeteilt. Das heißt, von offizieller Seite ist völlig offen, wann das Spiel für den PC erscheinen wird. Ein Entwickler hatte damals jedoch betont, dass man sich zum ersten Release erst mal auf die Konsolen konzentrieren wolle, da hier die Mehrheit der Fans spielen würde.

GamesBeat erklärte in seiner Meldung ebenfalls, dass Rockstar Games bisher noch nicht auf den Hinweis zur PC-Version reagiert habe. Es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass das Studio dies tun wird.

Hinzu kommt, dass die jüngsten Veröffentlichungen von Rockstar Games eher dagegen sprechen: GTA V kam beispielsweise knapp 19 Monate nach der Erstveröffentlichung auf Konsole für den PC heraus. Bei Red Dead Redemption 2 trennten die beiden Versionen genau 12 Monate.

Anders sieht es beim Online-Modus aus. Dieser kam bei GTA V 14 Tage nach dem Release des Action-Spiels. Im Fall von RDR2 folgte der Online-Modus nach 32 Tagen. Sollte Rockstar Games also planen, den PC-Release an den Start des Online-Modus zu koppeln, wäre eine zeitnahe Veröffentlichung im ersten Quartal 2026 wiederum durchaus möglich.

Für das Gerücht spricht zudem, dass kein Magazin so etwas einfach behaupten würde, denn eine solche Behauptung würde der eigenen Reputation ansonsten massiv schaden. Das Risiko würde ein Magazin wie GamesBeat nicht eingehen.

Warum ist ein schneller PC-Release ärgerlich für Spieler? Viele Spieler haben vermutlich bereits GTA 6 für die PS5 oder Xbox vorbestellt und gegebenenfalls gleich eine PS5 Pro dazu gekauft. So ein früher PC-Release könnte zumindest heißen, dass sich der ein oder andere Spieler das Spiel doppelt kaufen wird.

Erst, um direkt beim Release dabei zu sein, seine FOMO-Angst zu befriedigen und gleichzeitig nicht allen Spoilern ausweichen zu müssen, die direkt zum Release überall auftauchen werden. Die PC-Version dürfte obendrein die technisch bessere und ausgereiftere Version darstellen, da die Technik der PS5 und Xbox bereits etliche Jahre auf dem Buckel hat und auch nicht mehr jünger wird.

GTA 6 steht in den Startlöchern, doch der beliebte Online-Modus wird auf sich warten lassen. Wann wir damit rechnen können und was ihr sonst noch wissen solltet, erfahrt ihr hier bei MeinMMO: GTA 6 Online: Release, Preis, Crossplay und mehr – Alles, was ihr zum Multiplayer-Modus wissen solltet