Sieht GTA 6 schlechter aus als in seinen Trailern? Ein neues Vergleichsbild liefert einen Hinweis

Noch vor dem Start der Vorbestellungen haben die Entwickler von GTA 6 neue Bilder hinzugefügt. Dabei zeigen sie erneut einen bekannten Ort und geben uns die Möglichkeit zu beurteilen, was sich innerhalb von einem Jahr getan hat.

Was ist das für ein Bild? Das letzte Mal, dass wir das Haus von Jason gesehen haben, war im Trailer 2, der vor über einem Jahr auf YouTube präsentiert wurde. Dort gibt es gleich in der Eröffnungsszene einen Blick auf das Strandhaus auf Stelzen, die wohl gegen Hochwasser und Flut helfen sollen.

Jetzt haben die Entwickler im Rahmen der neuen Ultimate-Edition einen neuen Blick auf das Anwesen gegeben, und das sieht anders aus als zuvor.

Hier könnt ihr das Haus von Jason im Trailer sehen:

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Grafik-Downgrade oder nur ein Filter?

Was sieht man? In dem neuen Bild sieht das Haus anders aus als noch im Trailer. So sind nicht nur viele der Pfützen rund um das Haus verschwunden, es wirkt auch noch, als läge ein Filter darüber, der alles etwas gelber erscheinen lässt.

Das kennt man eigentlich aus Filmen und Serien, die in Mexiko spielen, und ist manchen unter dem Begriff „Mexiko-Filter“ bekannt. Blickt man auf die Stelzen und Holz-Elemente des Hauses, kann man aber erkennen, dass alles etwas anders wirkt als im Trailer.

Der Screenshot könnte Ingame entstanden sein und uns den perfekten Vergleich zwischen Trailer und Ingame-Grafik geben. Hier dürft ihr selbst vergleichen:

Jasons Haus aus dem Trailer 2 Jasons Haus aus der Ultimate-Edition

Was hat sich verändert? Das Haus wirkt im Direktvergleich fast wie ausgewechselt. Das neue Haus ist etwas höher, das Dach ist steiler und das Rohr, das daraus ragt, ist länger geworden.

Spannend sind aber fast mehr die grafischen Elemente. Während das Haus im Trailer eine schöne Schattierung aufweist und auch die Vegetation und die spiegelnden Pfützen richtig gut aussehen, ist der neue Screenshot längst nicht so detailreich.

Es wirkt, als sei auf Vegetation verzichtet worden und der Boden neben der Weg- und Gras-Textur mit nur wenigen Gras-Elementen versehen worden. Die Schatten im zweiten Bild wirken einfacher. Auch am gelben Auto fällt der Schatten nicht so gut wie beim Bild aus dem Trailer.

Das merkt man daran, dass das Haus mehr wie dort platziert wirkt. Gleichzeitig sieht der neue Screenshot einfach mehr nach „Ingame“ aus, so wie die Grafik wohl im Spiel wirklich sein wird.

Wir sind hier ganz besonders auf eure Meinung gespannt! Findet ihr, der neue Screenshot ist ein Downgrade? Oder findet ihr, es hat sich außer den Lichtverhältnissen kaum etwas getan? Schreibt es uns in die Kommentare! Mehr zu GTA 6 und seinen neuen Editionen erfahrt ihr hier: GTA 6 vorbestellen – Alles zu Preis, Verfügbarkeit und Start im Live-Ticker