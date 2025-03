Ein Update sollte GTA 5 vor dem Release von GTA 6 besser machen, aber es wird zur Katastrophe

Besondere Monster sollen eine bedrohliche Herausforderung in Monster Hunter Wilds sein, doch ein Spieler pulverisiert eines in 25 Sekunden

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

In diesem Post auf Reddit werden zwei Screenshots gezeigt, in denen Franklin unter dem Bogen eines Gebäudes steht – einmal mit und einmal ohne Raytracing. Da nicht direkt angegeben wurde, welches Bild Raytracing hat, scheinen viele Nutzer Probleme damit zu haben, dies überhaupt herauszufinden.

Er arbeitete so lange an einem geheimen Projekt der Macher von GTA 6, dass seine Freunde dachten, er sei arbeitslos und belüge sie

Was steckt drin im neuen Update? Die Enhanced Edition soll die Grafik und Performance des Spiels verbessern – auch dank Upscaling-Technologien wie AMD FSR und Nvidia DLSS. Diese waren in GTA 5 bislang noch nicht implementiert.

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

GTA Online hat vor 8 Jahren ein Szenario erschaffen, in dem ein verunsicherter Milliardär die Welt zerstören will

Was ist das für ein Update? Die Rede ist von der GTA 5 Enhanced Edition, die 3 Jahre nach ihrem Release auf PS5 und Xbox Series X|S nun auch auf Steam verfügbar ist. So sollen jetzt auch PC-Spieler von einer Reihe optischer Verbesserungen und Neuerungen profitieren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to