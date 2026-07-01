In GTA 5 könnt ihr tatsächlich Mods installieren, die euch neue Autos, Missionen oder Boni spendieren können, aber dafür müsst ihr erst mal wissen, wie das geht. Ein Tutorial dazu zeigen wir euch hier.

Was können die Mods? Bei den Mods handelt es sich um Erweiterungen, die ihr dem Einzelspieler-Modus von GTA 5 hinzufügen könnt. Von großen Anpassungen bei der Grafik für mehr Realismus bis hin zur Implementierung verschiedener Goodies wie Waffen, Autos oder sogar Missionen gibt es viele Dinge, die ihr mit Mods in GTA 5 anstellen könnt.

Eurer Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt und deshalb nutzen viele aus der Community auch die Modifikationen, um das maximale aus dem Gangster-Spiel herauszuholen. Einiges müsst ihr aber über das Modding in GTA 5 wissen.

Video starten Der Grafikvergleich von GTA 6 und GTA 5 im Video Autoplay

Mods in GTA 5 installieren – So geht’s

Wie installiere ich Mods? Um Mods installieren zu können, geht ihr folgendermaßen vor:

Schritt 1: Ladet euch eine legale PC-Version von GTA V herunter, etwa über Steam oder direkt über Rockstar.

Ladet euch eine legale PC-Version von GTA V herunter, etwa über Steam oder direkt über Rockstar. Schritt 2: Ladet euch OpenIV herunter. (Quelle: openiv.com)

Ladet euch OpenIV herunter. (Quelle: openiv.com) Schritt 3: Öffnet den ASI Manager (oben links in OpenIV).

Öffnet den ASI Manager (oben links in OpenIV). Schritt 4: Installiert alle 3 Plugins aus dem ASI Manager. WICHTIGER TIPP FÜR ANFÄNGER: Wir empfehlen euch dringend, bei der Installation von „OpenIV.ASI“ das Häkchen bei „Bearbeitung nur im Mods-Ordner erlauben“ (Only allow edit in mods folder) zu setzen.

Installiert alle 3 Plugins aus dem ASI Manager. Schritt 5: Ladet euch ScriptHookV herunter. (Quelle: dev-c.com)

Ladet euch ScriptHookV herunter. (Quelle: dev-c.com) Schritt 6: Ladet euch ScriptHookVDotNet Nightly herunter. (Quelle: github.com)

Ladet euch ScriptHookVDotNet Nightly herunter. (Quelle: github.com) Schritt 7: Entpackt die beiden Dateien aus Schritt 5 und 6 mit einem Programm wie 7-Zip oder WinRAR.

Entpackt die beiden Dateien aus Schritt 5 und 6 mit einem Programm wie 7-Zip oder WinRAR. Schritt 8: Kopiert die Datei ScriptHookV.dll aus dem entpackten ScriptHookV-Ordner in euer GTA V-Hauptverzeichnis (das ist der Ordner, in dem sich auch die GTA5.exe befindet).

Kopiert die Datei ScriptHookV.dll aus dem entpackten ScriptHookV-Ordner in euer GTA V-Hauptverzeichnis (das ist der Ordner, in dem sich auch die GTA5.exe befindet). Schritt 9: Kopiert die Dateien ScriptHookVDotNet.ini, ScriptHookVDotNet.asi, ScriptHookVDotNet2.dll und ScriptHookVDotNet3.dll aus dem entpackten ScriptHookVDotNet-Nightly-Ordner ebenfalls in euer GTA V-Hauptverzeichnis.

Kopiert die Dateien ScriptHookVDotNet.ini, ScriptHookVDotNet.asi, ScriptHookVDotNet2.dll und ScriptHookVDotNet3.dll aus dem entpackten ScriptHookVDotNet-Nightly-Ordner ebenfalls in euer GTA V-Hauptverzeichnis. Schritt 10: Installiert die Mods eurer Wahl.

Mods könnt ihr derweil auf de.gta5-mods.com finden. Lest euch aber vor der Implementierung in euren Mod-Ordner die ReadMe-Datei sorgfältig durch denn diese sagt euch, worauf ihr bei der Installation achten müsst. Zudem solltet ihr die Mods immer in eurem Mods-Ordner herunterladen, damit ihr sie einfach und problemlos löschen könnt, wenn ihr sie nicht mehr braucht.

Kann ich für Mods gebannt werden? Es hängt davon ab, wo ihr Mods verwendet. Solltet ihr sie nur für den Story-Modus nutzen, habt ihr nichts zu befürchten. Nutzt ihr aber auch nur eine Mod im Online-Modus, auch wenn es sich hierbei um ein harmloses Grafik-Update handelt, riskiert ihr sofort einen Bann. Anders verhält es sich, wenn ihr auf RP-Servern spielt, denn diese sind nicht die offiziellen Server von Rockstar.

Das waren alle wichtigen Infos, wie ihr Mods in GTA 5 herunterladen könnt. Welche Mods nutzt ihr gerne für euer Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Mehr zu GTA 5 findet ihr zudem hier: GTA 5: Kortz Center Heist – Alle Infos zum neuen Raubüberfall