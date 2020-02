Im April sollte ein großes PUBG-Turnier in Berlin stattfinden. Doch nun hat man sich dazu entschieden, das Event abzusagen. Grund dafür ist der Coronavirus.

Was ist passiert? Wie die PUBG Corporation heute mitteilte, wird das erste Turnier der Gobal Series 2020 auf unbestimmte Zeit verschoben. Eigentlich sollte es vom 10. bis zum 12. April in Berlin stattfinden.

Auch die Qualifier für das Turnier, die in der Zeit vom 31. März bis zum 5. April ausgespielt werden sollten, können von einer zeitlichen Verschiebung betroffen sein.

Die anderen Austragungsorte und die genauen Daten der Turnier-Serie standen bisher nicht fest. Das Event soll aber in jedem Fall stattfinden; ein Zeitplan wird gerade ausgearbeitet.

Due to the health concerns surrounding Coronavirus, we have decided to postpone PGS: Berlin. Our first priority is the safety of our players, staff, and fans.

