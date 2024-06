„Ich brauche eine Motivation“ – Gronkh teilt seinen Trick zum Sport machen, wird von der Community gefeiert

Gronkh teilt in seinem Stream auf Twitch seinen persönlichen Sporttipp mit seiner Community, um motiviert zu bleiben.

Welchen Sport-Trick teilt Gronkh? In einem seiner letzten Streams spricht Gronkh darüber, wie er sich sportlich betätigt. Auf die Frage, wo er denn seine ganzen Sportgeräte lagern würde, antwortet er, dass er alles im Wohnzimmer stehen habe. Der Grund hierfür sei, dass er so neben dem Sport auch Animes schauen könne.

Gronkh ist dabei natürlich nicht der einzige Influencer, dem seine körperliche Fitness ein Anliegen ist. So startete der Twitch-Streamer Trymacs eine dreimonatige Fitness-Challenge mit Kollegen, um sich wieder fitter zu fühlen.

„Ich brauche eine Motivation“

Warum macht Gronkh das? Gronkh erklärt in seinem Stream auf Twitch, dass er das brauche, um eine Motivation zum Sport zu haben. So vergleicht er es mit Leuten, die zum Sportmachen immer Musik benötigen; er brauche die Animes für den Sport. Mit dieser Ansicht scheint er viel Anklang in seiner Community zu finden.

Auf die Frage hin, wie seine Partnerin dazu stehe, dass er das ganze Wohnzimmer mit Fitnessgeräten vollstelle, fängt er an zu lachen: Ja, ja, die hasst mich immer, wenn ich das mache, aber nicht auf böse Weise natürlich.

Reaktionen aus der Community: Auch wenn der Tipp für viele aus der Community nicht neu zu sein scheint, stimmen ihm einige zu, dass es auch ihnen helfe, sich für den Sport zu motivieren. So schreiben einige Nutzer unter dem Clip auf TikTok:

Nerozar schreibt: Bei mir das Gleiche. Entweder ich schaue etwas an oder zocke auf der Konsole etwas

Mr.&Mrs. LvL Up kommentieren: Bitte, was gibt es Geileres als so einen Pedaltrainer im Wohnzimmer und nebenbei zu zocken? Das ist der Gamechanger überhaupt

mrsbrown_eye merkt an: Erst mal eine Runde Sailormoon auf dem Laufband

Zuletzt fiel Gronkh durch das neue inoffizielle Siedler-Spiel auf. Das mochte er so sehr, dass er jetzt im Spiel ist und seine Zuschauer lieben es. Wie es dazu kam, lest ihr hier: Twitch-Streamer Gronkh mag das neue inoffizielle Siedler so sehr, dass er jetzt im Spiel ist – Und die Leute lieben es