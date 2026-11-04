Gronkh und Pan teilen sich eine Gehirnzelle und sorgen für einen der besten Momente auf Twitch

Gronkh und Pandorya sind eines der bekanntesten Paare im deutschen Twitch. Ein aktueller Clip zeigt, was die Dynamik der beiden so toll macht.

Was ist das für ein Moment? Die Szene ereignete sich in einem aktuellen Stream, als Pandorya mit ihren Zuschauern ein Goodie zum aktuellen Silent Hill: Townfall öffnete. Wir empfehlen euch aber unbedingt, den Clip ohne große Vorkenntnisse zu genießen. Für alle, die das Video gerade nicht anschauen können, haben wir aber auch eine kurze Zusammenfassung.

Hier geht es zur Beschreibung Pandorya und Gronkh haben ein seltenes Sammlerstück zu Silent Hill: Townfall erhalten, ein Modell des CRTV, welches im Spiel genutzt wird. Als großer Fan von Silent Hill ist Pan begeistert – als Kind der 90er übernimmt jedoch das Muskelgedächtnis und sie versucht prompt, die Antenne am Gerät herauszuziehen. Das ist bei dem Modell allerdings nicht möglich und die Antenne bricht einfach ab. Später gesteht Pan Gronkh das Missgeschick, worauf es zu einem der wundervollsten Plot-Twitsts auf Twitch kommt: „Du hast die Antenne rausgezogen… die ich mühsam mit Sekundenkleber wieder rangeklebt habe?“ Daraufhin lachen die beiden herzlich zusammen.

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