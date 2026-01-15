Twitch-Streamer Gronkh spielt das neue Hytale auf YouTube, Community meint: „Wenn das unter 500 Folgen wird, weiß ich auch nicht“

Der YouTuber und Twitch-Streamer Erik „Gronkh“ Range ist vor allem für seine Minecraft-Let’s-Plays bekannt. Die sind auch heute noch bei seinen Zuschauern sehr beliebt. Jetzt spielt Gronkh Hytale und seine Community fühlt sich an alte Zeiten zurückerinnert.

Was ist das für ein neues Spiel? Seit dem 13. Januar 2026 ist endlich nach langem Hin und Her in der Entwicklung das Spiel Hytale an den Start gegangen. Der Launch war ein voller Erfolg, denn das Spiel konnte direkt über 2,8 Millionen Spieler verbuchen.

MeinMMO-Autorin Johanna ist ebenfalls begeistert von dem Spiel.

Auch Gronkhs Interesse wurde von dem „Minecraft-Killer“ geweckt. Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte er nun die erste Folge zu einem Let’s Play von Hytale.

„DAS MACHT MICH SOOOOO GLÜCKLICH DANKE“

Warum wird die Community nostalgisch? Viele Stimmen aus der Community werden bei dem Let’s Play nostalgisch, und das, obwohl Hytale ein ganz neues Spiel ist. Das liegt daran, dass Hytale sehr an Minecraft erinnert, ein Spiel, zu dem auch Gronkh mehrere Let’s Plays auf YouTube hochgeladen hat.

Eines seiner ersten Videos auf YouTube, vor rund 15 Jahren, waren seine „Let’s Shows“ in Minecraft, in denen Gronkh seine riesigen Bauten in Minecraft zeigte. Dann startete der YouTuber, ebenfalls vor 15 Jahren, einen Durchlauf von Minecraft, nannte die Folge „#001 – Alles auf Anfang“ und schrieb damit deutsche YouTube-Geschichte.

Viele aus seiner Community fühlen sich an diese Zeit erinnert. Gronkh selbst spielt mit der Ähnlichkeit zwischen Hytale und Minecraft ebenfalls, denn er nennt die erste Hytale-Folge ebenfalls „#001 – Alles auf Anfang“. Sogar seine besondere Begrüßung „Hallöchen Popöchen“ holte Gronkh für die erste Folge von Hytale heraus.

Die Community freut sich auf verschiedene Arten und Weisen über das neue Let’s Play. Einige sind einfach nur froh, so wie shinpie auf Threads: „DAS MACHT MICH SOOOOO GLÜCKLICH DANKE DANKE DANKE GRONKH AHHHH“ oder aber andere können nicht glauben, dass das Minecraft-Let’s-Play schon so lange her ist. So auch KonK23 auf Reddit: „Vor 15 Jahren 💀“

User Wombel meint treffend auf Reddit: „(…) Wenn das unter 500 Folgen wird, dann weiß ich auch nicht“. Damit spielt er auf die hohe Anzahl an Folgen des Minecraft-Let’s-Plays an.

Was verbindet ihr mit Gronkh und seinen Let’s Plays? Schreibt es uns in die Kommentare!

Bevor Gronkh seine erfolgreiche Karriere als Content Creator startete, arbeitete er in einem „ganz nomalen“ Job: Gronkh arbeitete vor seiner Karriere auf Twitch als „dummer Steintroll“ in einer Firma, erklärt, woher der Name kommt