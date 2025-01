„Größter Spaß, den ich je hatte“ – Spieler wird zum Helden in GTA

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Eine Lobby in GTA Online bietet zwar Platz für rund 30 Spieler, aber die meisten von ihnen sind in kleineren Gruppen unterwegs – auch, weil die Arbeit als CEO sowie die meisten Jobs und Missionen nur zu viert absolviert werden können.

Wer schon mal GTA Online in einer öffentlichen Lobby gespielt hat, weiß, dass das kein Regelfall ist. Oft herrschen dort erbarmungslose Schlachten. Jets, Panzer, fliegende Motorräder und Kampfhelikopter zerstören alles und jeden, der versucht, in Ruhe Geld zu verdienen.

Wie wurde er zum Helden? Der GTA-Spieler „infinite_in_faculty“ berichtet in einem Post auf Reddit , dass seine liebste Beschäftigung in GTA Online das Helfen von Anfängern ist. „Ein Bodyguard für Noobs zu sein, ist der größte Spaß, den ich je hatte, in GTA Online.“

In GTA Online einer öffentlichen Lobby beizutreten ist wie, mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in ein Kriegsgebiet zu laufen. Besonders für neue Spieler, die erst die Spielmechaniken lernen müssen, kann diese dauerhafte Gefahr eine Herausforderung darstellen. Gegenseitige Hilfe gibt es selten. Doch ein User erklärte sich jetzt zum Helden der Noobs.

