Grillen macht Spaß, aber was keinen Spaß macht: Wenn kleine, aber leckere Grillstücke, wie Garnelen, Steakstreifen, Mini-Würschen oder Grillgemüse durch den Rost fallen und in den Flammen ein unwürdiges Ende finden!

Lasst keine Garnele zurück!

Zum Deal

Wie schön wäre es da doch, wenn jemand endlich eine Lösung für dieses Dilemma ersinnen könnte. Und Spoiler Alert: Genau das ist schon passiert. Der irre praktische “Rollende Grillkorb” sichert euer kleines Grillgut und macht obendrein lästiges Wenden überflüssig.

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Praktisch und leicht zu reinigen – Das sind die Features der rollenden Grillkörbe

Kleingeschnittene Grillspeisen, wie die eben genannten Garnelen, aber auch so ziemlich jede Form von Grillgemüse fällt gern mal durch den Rost und verbrennt dann unter Qualm und Gestank. Alternativ kann man das ganze “Kleinzeug” auch separat im Ofen durchgaren, aber das ist beim Grillen ja eigentlich nicht Sinn der Sache.

Bei diesen rollenden Grillkörben ist das alles kein Problem. Sie sind so engmaschig, dass alles drin bleibt, selbst kleine, futzelige Zwiebelchen, Pilzlein und Paprikaschnitze! Einfach alles mit Öl einreiben und rauf auf den Grill.

Das Beste aber: Der runde Grillkorb liegt optimal zwischen den Grillrosten und so löst sich gleich ein anderes nerviges Problem, nämlich das des optimalen Wendens. Einfach den Korb ein bisschen drehen oder regelmäßig durchschütteln. So stellt ihr sicher, dass alles darin genug von der Flamme abbekommt, um schön angebraten und durchgegart zu werden.

Doch damit ist die Nützlichkeit dieses Grill-Gadgets noch nicht vorbei: Ist die ganze Grillerei vorbei, nehmt ihr einfach die Holzgriffe vom Grillkorb ab und werft den Metallteil einfach in die Spülmaschine. Fertig!

Ihr seht schon, dieses Produkt ist genau das Grill-Gadget, von dem ihr immer wusstet, das ihr es braucht! Holt es euch noch heute bei Amazon und genießt euer kleines Grillgut Frust- und sorgenfrei!

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