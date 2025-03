Absurder Bug sorgte dafür, dass ihr in einem Rennspiel schneller als 3 Milliarden km/h fahren konntet

Der Fehler sorgte im Spiel also dazu, dass die Geschwindigkeit so lange erhöht wurde, bis der maximale Wert, der für die Geschwindigkeit im Spiel verfügbar war, erreicht wurde.

Was hat es mit der Zahl auf sich? In der Software-Entwicklung gibt es sogenannte Variablen. Hierbei handelt es sich um Container, in denen Daten gespeichert werden könnten. Die Zahl 2.147.483.647 ist dabei die maximale Zahl, die in einem bestimmten Variablen-Typen gespeichert werden kann.

Dadurch konnte es vorkommen, dass euer Gefährt mit der unglaublichen Geschwindigkeit von 2.147.483.647 mp/h unterwegs war – umgerechnet mehr als 3,4 Milliarden km/h. Das Spiel konnte mit dieser Geschwindigkeit nicht korrekt umgehen, was zu Problemen in der visuellen Darstellung des Autos führte.

Was ist das für ein Spiel? Gran Turismo ist eine Rennspielreihe, deren erster Teil bereits 1997 in Japan erschien. Über die Jahre wurden unzählige Ableger der Reihe veröffentlicht, der letzte, Gran Turismo 7, im Jahr 2022.

