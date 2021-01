Gran Saga zeigt sich in neuem Trailer, sieht aus wie Genshin Impact als MMORPG

Interessiert ihr euch also für Gran Saga, dann könnt ihr euch zwar schon auf einen Release hierzulande freuen, müsst euch aber noch etwas gedulden. Nach dem Start in Südkorea dürften wir langsam etwas mehr über die internationale Veröffentlichung erfahren.

Wann kommt das Spiel? Gran Saga startet in Südkorea am 26. Januar auf PC und Android- sowie iOS-Geräten als Free2Play-Spiel. Ein internationaler Release ist zwar fest geplant, bis jetzt gibt es aber noch keinen Launchtermin.

Was ist im Trailer zu sehen? Das Video zeigt mehrere Orte aus der Spielwelt, die ihr im MMORPG Gran Saga erkundet. Das Interessante an dieser Welt ist, dass es sich nicht um eine Open World handelt, sondern ihr wie in klassischen JRPGs auf einer Weltkarte zu den einzelnen Zonen reist. Diese Zonen sind dann aber zum Teil so groß, dass sie sich schon fast wie eine Open World anfühlen.

