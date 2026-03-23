Grafikkarte überlebt als einziges Teil eines PCs einen Hausbrand, ist nach wenigen Schritten wieder wie neu

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2 Min. jan hartmayer 0 Kommentare Lesezeichen
Grafikkarte überlebt als einziges Teil eines PCs einen Hausbrand, ist nach wenigen Schritten wieder wie neu

GPUs sind für viele Gamer das wichtigste Teil in ihrem PC, dabei sind sie auch oft das teuerste. Umso mehr schmerzt ein möglicher Verlust. Eine besonders widerstandsfähige Grafikkarte schaffte es aber, einem Feuer standzuhalten, und ist nun nach minimalen Reparaturen wieder einsatzbereit.  

Was steckt hinter der verbrannten Grafikkarte? Der Reparatur-Experte Bruder Zhang befasst sich in seinem YouTube-Video vom 21.03.2026 mit einem speziellen Fall. Laut ihm habe er von einem Nutzer eine RTX 4060 erhalten, die einen Hausbrand miterlebte. Dabei sei der Bastler beim Öffnen positiv vom Zustand der Karte überrascht gewesen. 

Von außen sei die Karte zwar stark verfärbt und einige Schrauben seien bereits aus ihren Löchern gefallen, aber abgesehen von den Brandmarken am Kühler und Asche inner- und außerhalb der GPU soll sie nahezu unbeschädigt gewesen sein. 

Erstaunlich ist zudem, dass laut dem YouTuber nichts anderes das Feuer überlebte und auch der komplette Rechner nach einem Totalschaden aussehe. 

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Eine kurze Dusche später ist alles vergessen 

Wie hat der YouTuber die Karte repariert? Im Video zeigt der Bastler, wie er die Karte sorgfältig auseinanderschraubte und sie danach auf Kurzschlüsse untersuchte. Nachdem er keine gefunden haben soll, reinigte er das Teil und soll es anschließend erfolgreich an seinem PC getestet haben.

Zur Reinigung der Platine soll der Bastler im Video Leitungswasser, etwas Seife und eine Zahnbürste verwendet haben. Nach dem Abwaschen trocknete er die GPU vollständig, bevor er sie erneut nach Kurzschlüssen untersuchte. 

Wichtig: Wir empfehlen nicht, eure Grafikkarte mit derselben Methode zu reinigen. Hierbei können leicht Schäden verursacht werden und eure Garantie erlischt dabei ebenfalls (laut Asus)! Reinigt die GPU, falls unbedingt notwendig, lieber mit Wattestäbchen, etwas Reinigungsalkohol und einem schwachen Druckluftreiniger (vgl. YouTube)

Da der originale Kühler der 4060 Schrott ist, verbaute der YouTuber einen Kühlkörper einer RTX 4060 Ti, um seine kurze Reparatur abzuschließen.

Der YouTuber zeigt den verbrannten PC im Video.

Was soll ich tun, wenn meine GPU beschädigt wurde? Wenn eure Hardware nicht mehr funktioniert oder durch äußere Einflüsse beeinträchtigt wurde, gibt es mehrere Möglichkeiten: 

Schickt das Teil beim Verkäufer/Hersteller ein. Das ist in den meisten Fällen die schnellste und unkomplizierteste Variante für viele Nutzer. Achtet nur auf die spezifischen Bestimmungen für Gewährleistungen, die je nach Hersteller variieren. NVIDIA haftet zum Beispiel nicht bei höherer Gewalt, wie bei Hochwasser (laut NVIDIA). Aber auch ohne Garantie könnt ihr Karten oftmals einsenden, dann tragt ihr aber anfallende Kosten selbst. 

Alternativ könnt ihr das PC-Teil in einem speziellen Shop reparieren lassen. In vielen größeren Städten gibt es Computer-Fachgeschäfte, die auch Teile reparieren. Fragt einfach bei ihnen nach und verlangt einen Kostenvoranschlag. Andernfalls könnten euch etwaige Reparaturkosten schnell überraschen.  

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Wir empfehlen zum Schluss, ohne nötige Werkzeuge und Know-how GPUs nicht selbst zu reparieren. Die Chance auf Erfolg ist hierbei gering und es ist leicht, permanente Schäden zu verursachen. Außerdem ist es gefährlich, an defekten Komponenten herumzuschrauben, also passt auf, sonst ergeht es euch wie einem anderen Gamer: Nutzer muss zusehen, wie seine Grafikkarte spontan in Flammen aufgeht, verliert 3.000 € in 30 Sekunden

Quelle(n): videocardz, YouTube
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