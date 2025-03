Was bedeuten Retail, Bulk und OEM bei einer Grafikkarte?

Wenn ihr eine Grafikkarte kaufen wollt, begegnen euch Begriffe wie Retail, Bulk und OEM, doch was bedeuten sie?

Wer eine Grafikkarte kaufen will, ist vermutlich schon über Kürzel wie Retail oder Bulk gestolpert oder hat sogar überlegt, eine OEM-Karte zu kaufen. Doch was bedeuten die Abkürzungen und was erwartet mich, wenn ich so eine Grafikkarte bestelle? MeinMMO erklärt euch die Unterschiede.

Retail, Bulk und OEM bei Grafikkarten im Vergleich

Was bedeutet Retail? Retail ist der „normale“ Zustand, wie ihr in der Regel eine Grafikkarte im Geschäft kaufen könnt: Die Grafikkarte steckt in einer farblich ansprechenden Originalbox, im Lieferumfang sind meistens Handbuch, eine Treiber-CD und manchmal auch weiteres Zubehör enthalten.

Was bedeutet Bulk? Eine Grafikkarte, die ihr als „Bulk“ kauft, wird in der Regel ohne Originalverpackung und Zubehör verkauft. Die Grafikkarte steckt dann in der Regel nur in einer antistatischen Verpackung und in einer neutralen Pappschachtel.

Ähnlich wie bei Prozessoren, wo bestimmte Produkte von einer Garantie ausgeschlossen sind, können auch Bulk-Modelle bei Grafikkarten von einer Garantie ausgeschlossen sein. Eine Gewährleistung besteht hingegen immer.

Was bedeutet OEM? Das Kürzel OEM steht für Original Equipment Manufacturer. Produkte mit dem Hinweis „OEM“ werden in der Regel an Großhändler oder Unternehmen verkauft, die Komponenten wie Grafikkarten in ihre eigenen Produkte verbauen. Eine Firma, die Gaming-PCs verkauft, nutzt oft OEM-Modelle.

OEM-Modelle können eine andere Garantie haben als Retail-Modelle. Selten können OEM-Modelle eine andere Performance liefern oder ein anderes BIOS nutzen als offizielle Karten, die ihr so im Handel kaufen könnt. Auf eBay verkaufte OEM-Karten sind oftmals aus Komplett-Systemen ausgebaut worden. AMDs RX 7900 GRE gab es etwa zu Beginn nur als OEM-Modell, bevor sie schließlich offiziell im Handel erhältlich gewesen ist.

