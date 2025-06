Er wollte seine Grafikkarte von Nvidia in seinem PC montieren, scheitert aber an einem Computer-„Kondom“

Ein Spieler kauft sich eine neue Grafikkarte, kann sie aber nicht in seinem Computer montieren. Die Community erklärt ihm, dass er erst den Schutz entfernen muss.

Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er sich eine neue Grafikkarte, eine RTX 5070 von Nvidia, gekauft hat. In seinem Post erklärt er ausführlich, dass er ein Problem hat: Denn die Grafikkarte passt nicht in den vorgesehenen PCIe-Slot auf seinem Mainboard.

Er postet zwei Bilder, die zum einen seine Grafikkarte und zum anderen sein Mainboard zeigen. Doch die Community weiß sofort, wo das Problem liegt.

Der Slot der Grafikkarte ist aber nicht zu breit, sondern nur durch ein Plastikteil geschützt

Was ist das Problem des Nutzers? Der Nutzer erklärt, dass der PCIe-Slot seiner Grafikkarte zu dick sei und daher nicht in den Slot passe. Doch der Slot der Grafikkarte ist nicht zu breit, sondern nur durch ein Plastikteil geschützt. Der Aufwand, das Teil zu entfernen, ist minimal. Doch das war dem Nutzer nicht aufgefallen. Entsprechend amüsiert ist die Community.

Einige Nutzer aus der Community beschreiben diesen Schutz liebevoll auf Reddit als „PCIe-Kondom.“ Dieses Plastikteil soll den PCIe-Anschluss der Grafikkarte beim Transport schützen und Schäden verhindern. Dem Nutzer selbst ist die ganze Sache ziemlich peinlich, wie er selbst in einem Post bemerkt:

Dieses ganze Projekt hat mir wirklich gezeigt, wie bescheuert ich bin. Danke

Wie reagiert die Community? Diese zeigt sich ausnahmsweise einmal gnädig und erklärt, dass so ein Fehler jedem mal passieren könne. Ein anderer weist ihn darauf hin, dass er im nächsten Schritt das HDMI-Kabel richtig montieren solle. Ein Fehler, der auch immer wieder in der Community passiert.

Und ein Nutzer hat noch einen weiteren Hinweis: Der Spieler solle außerdem sollte seine M.2-SSD in den oberen M.2-Steckplatz einsetzen, da der untere vermutlich auf „PCIe Gen 3“ beschränkt sei und damit deutlich langsamer wäre als möglich.

