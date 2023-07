Grafikkarte herausfinden: So geht es am einfachsten

Der FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 hat endlich einen Ankündigungstrailer und gibt einen ersten Eindruck, was euch in dem Spiel erwartet.

Wer noch einen Tipp für eine neue Grafikkarte braucht, findet ihn im folgenden Artikel direkt auf MeinMMO: Was sollte man beachten, wenn man eine Grafikkarte will – Jetzt kaufen oder später?

So geht’s am einfachsten: Die einfachste und zudem schnellste Möglichkeit ist der Weg über den Gerätemanager von Windows. Denn hier werden alle eure verbauten (und aktiven) Geräte angezeigt. Hierzu öffnet ihr das Startmenü von Windows und tippt „Gerätemanager“ in die Suchmaske ein.

Ihr wollt wissen, welche Grafikkarte in eurem PC verbaut ist? MeinMMO erklärt euch, wie ihr das in wenigen Schritten herausfinden könnt.

