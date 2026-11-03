Ein Easter Egg zu The Legend of Zelda zeigt, was Google uns die letzten Jahre genommen hat

Zur Feier des Remakes von The Legend of Zelda: The Ocarina of Time hat Google ein Easter Egg in seine Suchmaschine eingebaut. Obwohl es sich dabei nur um ein kleines Schmankerl handelt, sorgt das versteckte Feature bei MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus für Verdruss.

The Legend of Zelda: The Ocarina of Time ist das laut Metacritic das beste Videospiel aller Zeiten, auch wenn viele von euch es sicherlich größer in Erinnerung haben, als es wirklich war. Entsprechend groß war die Freude unter Fans, als das Remake angekündigt wurde.

Am 5. November 2026 soll Ocarina of Time erneut erscheinen in hübscherer Optik und vollkommen überarbeitet. Google hat sich zur Feier ein kleines Easter Egg überlegt: sucht ihr nach „Ocarina of Time“, „Zelda“ oder „Master Schwert“, erscheint das Master Sword in der rechten unteren Ecke.

Ein Klick darauf bringt euch das Google-Interface von 1998 zurück, in dem nicht nur Ocarina of Time erschienen ist, sondern auch Google überhaupt offiziell gegründet wurde. Für mich als jemand, der täglich mit Google arbeitet, hatte das Easter Egg aber einen faden Nachgeschmack.

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Zurück in eine Zeit ohne KI und aggressive Werbung

Das Interface war damals deutlich simpler. Statt Bildern und Showcases mit hervorgehobenen News und Artikeln direkt unter der Suchleiste, zeigt die alte Version einfach nur die Suchergebnisse als Liste mit einem kurzen Snippet. Genau das, was man eigentlich will, wenn man etwas sucht.

Vor allem aber fehlen eine KI-Übersicht, die Google bzw. Gemini völlig ungefragt bei fast allen Suchanfragen mitliefert, als auch eine übermäßige Anzahl an Sponsored Links. Statt erst 2-3 Mal scrollen zu müssen, bist das erste „echte“ Suchergebnis kommt, habe ich die Ergebnisse direkt vor Augen. Hier der direkte Vergleich:

Ich habe schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass googlen immer lästiger wird und der direkte Vergleich mit früher zeigt mir nun, dass das keine Einbildung ist: früher war die Suchmaschine wirklich einfach angenehmer zu nutzen.

Statt nach ganzen Sätzen zu suchen und ein Gespräch mit gemini anzufangen, reichten Schlagworte. Über die Zeit hat sich das Suchverhalten verändert und damit auch Google – zum Schlechten, wie ich finde. Ich will bei einer Suche nicht mit einer KI reden, sondern Ergebnisse. Google erlaubt mir das aber nicht mehr.

Liebend gerne würde ich das Easter Egg zu Zelda für alle Suchanfragen nutzen, aber sobald ein anderes Schlagwort in der „alten“ Suchleiste eingegeben wird, kommt schon wieder der neue Look samt KI, in den meisten Fällen. Schade.

Habt ihr die Veränderungen bei Google über die Jahre deutlich bemerkt, oder kam der Wandel für euch schleichend? Bevorzugt ihr das alte Overlay, oder findet ihr die KI-Übersichten und Co. praktisch? Und werdet ihr das Zelda-Remake spielen? Schreibt einen Kommentar!

Damals hatte ich übrigens gar kein N64 und konnte Ocarina of Time deswegen nur spielen, wenn ein Freund mir seine Konsole samt Spiel ausgeliehen hat oder wir sie von einer Videothek ergattern konnten. Obwohl ich nie ein Zelda-Fan war, hat sich da Spiel und die Reihe bei mir doch eingebrannt – mitunter wegen Dingen wie diesem hier: Link, der Held eurer Kindheit, hatte offiziell ein echt finsteres Ende