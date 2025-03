Google stellte bei jedem Einstellungsgespräch die gleiche Frage, doch niemand konnte sie richtig beantworten

Google stellte seinen Bewerbern jahrelang eine bestimmte Frage. Doch keiner konnte sie richtig beantworten. Mittlerweile hat Google diese „Brainteaser“ abgeschafft.

Eine Option, Bewerber herauszufordern und auf die Probe zu stellen, sind sogenannte „Brainteaser“: Das sind Knobelaufgaben, die man einsetzt, um herauszufinden, ob Bewerber um die Ecke denken können und wie schnell sie reagieren.

Eine dieser Aufgaben ist berühmt geworden, weil sie jahrelang von Google in Gesprächen eingesetzt worden ist. Denn niemand konnte die Frage richtig beantworten.

Was ist das für eine Frage? Bekannt geworden ist die Frage unter anderem durch den kinolangen Werbespot „The Internship“, den Google 2013 produzieren ließ, um Werbung für sich selbst zu machen. Der Film erhält eher mäßige Kritiken, doch an die Frage können sich fast alle erinnern:

[EN] If you were shrunk down to the size of a nickel and were put in a blender, what would you do?

[DE] Sie werden auf die Größe eines Fünf-Cent-Stücks (=Nickel) geschrumpft und in einen Mixer geworfen. Was tun Sie?