God of War ist eines der beliebtesten Sony-Franchises der letzten Jahre. 2022 erschien mit Ragnarök der letzte Teil und seitdem ist es recht ruhig um einen Fortsetzung geworden. In einem aktuellen TikTok-Livestream kündigte der Darsteller von Kratos für die nächsten 2 Wochen aber große Infos an.

Was wurde angekündigt? 2 Jahre ist es her, dass man sich mit Kratos in God of War Ragnarök durch mythische Figuren schnetzeln konnte. Seitdem warten viele Fans auf neue Informationen zur Zukunft der Marke, abseits einer Episode in einer Amazon-Serie.

Christopher Judge, seit 2018 der Darsteller von Kratos, sprach in einem aktuellen TikTok-Livestream (via x.com) von neuen Ankündigungen in den nächsten zwei Wochen.

Explizit sagte er: Die nächsten zwei Wochen werden voller Ankündigungen und allerlei guter Dinge sein. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart, und wir werden uns bald wieder bei euch melden, Junge.

Er erwähnt zwar nicht God of War , aber durch das Junge am Ende des Clips, das er auch ausspricht, wie Kratos gehen viele Fans von einer God-of-War-Ankündigung aus.

Fans vermuten 3 Dinge

Was könnte es sein? Auf reddit wird der Clip natürlich auch diskutiert. Denn es interessiert es die Leute, was für eine Ankündigung es sein könnte. Dabei sind vor allem 3 Möglichkeiten im Gespräch.

Die wohl gängigste Vermutung ist, dass es sich um neue Informationen oder Teaser zur God-of-War-Episode in Secret Level handelt. Die Anthologie-Serie von Amazon zeigt in verschiedenen Episoden Geschichten mit diversen Videospielen. Sie startet schon am 10. Dezember, damit würde es mit den 2 Wochen passen. Hier würde es natürlich auch passen, wenn Judge ihn erneut spricht.

Diese Vermutung wird auch von den meisten unter dem Thread befürwortet. Der Kommentar dazu (via reddit) hat die meisten Upvotes unter dem Post.

Andere weniger befürwortete Vermutungen sprechen über eine mögliche Fortsetzung oder ein Remake/Remaster der alten Teile der PlayStation 2. Der dritte Teil erhielt 2015 ein Remaster auf der PS4.

Sollte Judge die 2 Wochen nicht wörtlich meinen, dann würde auch eine Ankündigung auf den Game Awards passen. Die finden am 12. Dezember statt. Dort werden meistens die großen Gaming-Ankündigungen des Jahres getätigt.

Bis auf die Episode in Secret Level sind all die Hoffnungen der Fans natürlich nur Vermutungen. Offizielle Inofs zu einer Fortsetzung oder zu einem Remaster gibt es nicht. Beim Erfolg der Reihe kann man aber davon ausgehen, dass es mit God of War weitergehen wird. Ein neues Spiel im Game-of-Thrones-Universum könnte für Fans der Reihe interessant sein: Neues Spiel zu Game of Thrones zeigt ersten Trailer, erinnert an God of War