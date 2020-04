In Call of Duty: Modern Warfare treibt ein fieser Bug sein Unwesen, der einen unfairen Vorteil verschaffen könnte. Wir zeigen euch das Problem.

Das ist der Glitch: Durch diesen Fehler könnt ihr vor allen anderen Spielern in eine Runde starten. Ihr habt dann also etwa 10 Sekunden Vorlaufzeit und könnt schon zum Spawn der Gegner laufen, um diese direkt über den Haufen zu schießen.

Das verschafft euch einen fiesen Vorteil und vor allem in den richtigen Spielmodi kann das Ganze spielentscheidend sein.

Spieler zeigen fiesen Glitch – Entwickler verspricht Besserung

Das ist der Glitch: Der Fehler selbst ist schon seit einigen Tagen im Spiel. Vor 3 Tagen postete beispielsweise der reddit-User „koopabeach“ den Fehler, von dem er profitieren konnte:

Hier ist der Fehler besonders hart: In den Matches, wo es einen Respawn gibt, kann man zumindest keine ganzen Runden entscheiden. In anderen Modi wie „Suchen und Zerstören“ ist dieser Glitch allerdings spielentscheidend. So kann man direkt ein ganzes Gegnerteam ausschalten und den Sieg einstreichen, nur weil man 10 Sekunden vor allen anderen gespawnt ist.

Das zeigte beispielsweise ein Twitter-User:

Wie passiert der Glitch? Das ist nicht ganz klar. Es berichten so einige Spieler, dass sie so plötzlich vor allen anderen in die Runde starten konnten. Ein genaues Prinzip dahinter scheint es nicht zu geben.

Was wird gegen den Glitch unternommen? Bereits letzte Woche meldete sich Infinity Ward zu diesem Bug zu Wort. So schrieb Joe Cecot, der Co-Design-Director von Infinity Ward, dass der Bug scheußlich sei, aber sie bisher noch keine Lösung dafür hätten.

Auch eine Woche später scheint es noch keine Besserung mit diesem Fehler zu geben. Es kann also gut sein, dass ihr plötzlich vor allen anderen in eine Runde startet. Genauso könnt ihr aber auch benachteiligt sein und direkt beim Spawn ausgeschaltet werden, also seid direkt zum Rundenstart wachsam.

