Gillian Anderson lehnte eine Rolle in Game of Thrones ab – Unter einer Bedingung hätte sie vielleicht mitgespielt

Gillian Anderson hätte Cersei Lannister in der HBO-Serie „Game of Thrones“ spielen können. Jedoch lehnte sie die Rolle aus einem bestimmten Grund ab. Wäre eine Sache anders gewesen, hätte sie es sich vielleicht doch nochmal überlegt.

Gillian Anderson kennen die meisten wohl aus der Mystery- und Sci-Fi-Serie Akte X, in der sie als Dana Scully an der Seite von Fox Mulder übernatürliche Kriminalfälle löst.

Wäre ein Aspekt bei Game of Thrones anders gewesen, hätten wir sie vielleicht auch in der HBO-Serie in Aktion sehen können.

„Kann ich es nicht rechtfertigen, so viel Zeit weg von Zuhause zu verbringen, es sei denn …“

Wie Gillian Anderson in einem Interview mit Stylist im Jahr 2017 erklärte, habe sie nicht nur eine große Rolle in Game of Thrones, sondern auch in der Serienhit Downtown Abbey abgelehnt, auch wenn ihre Tochter sie gerne in beiden Formaten gesehen hätte:

„Ja, aber auch, weil ich die Rollen nicht besonders mag. Nicht, dass sie nicht gut wären! Ob Game of Thrones oder Downton Abbey, meine 18-jährige [Tochter Piper Maru] kann nicht glauben, dass ich Dinge abgelehnt habe, die sie liebt.“

Weiter erklärte die Schauspielerin den Grund, warum sie solch große Projekte abgelehnt hatte: „Aber mit einem Vier- und einem Sechsjährigen [Söhnen Felix und Oscar] kann ich es nicht rechtfertigen, so viel Zeit weg von Zuhause zu verbringen, es sei denn, ich arbeite mit Scorsese [einem bekannten Regisseur] zusammen.“

In diesem Interview nannte Gillian Anderson nicht konkret, um welche GOT-Rolle es sich hierbei genau handelte. Doch wie Screenrant berichtete, kam später heraus, dass es sich hierbei um die von Cersei Lannister handelte.

Damit wollte sich Gillian Anderson lieber auf ihre Familie konzentrieren, statt so lange für ihre Arbeit von daheim fort zu sein.

Hätte Martin Scorsee (Taxi Driver) die Regie bei Game of Thrones geführt, hätte sie es sich vielleicht nochmal überlegt und wir hätten sie statt Lena Headay als Cersei Lannister in der Serie sehen können.

