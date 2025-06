Entwickler vom MMORPG Ghost fragen Spieler nach ihren Lieblingsrollen, die Antworten einiger Heiler könnten euch beunruhigen

Die Entwickler von Fantastic Pixel Castle, die derzeit am Projekt Ghost arbeiten, bleiben ihrer kommunikativen Linie treu und wollten dieses Mal von der MMORPG-Community wissen, wer am liebsten heilt, tankt oder Schaden verursacht, und warum. Die Antworten der Spieler reichen von bemerkenswert bis beunruhigend.

Welche Rollen sind bei den Spielern besonders beliebt? Obwohl es unserer Erfahrung nach in den meisten MMORPGs deutlich mehr Schadensverursacher als Heiler oder Tanks gibt, erklärten in der Diskussion tatsächlich erstaunlich viele Spieler, dass sie am liebsten als Sanitäter oder Sandsack auf zwei Beinen durch die Gruppeninhalte ziehen.

Die Entwickler von Fantastic Pixel Castle fassen ihre Erkenntnisse in diesem Post auf X wie folgt zusammen:

Also … wir haben einige Trends in den Antworten festgestellt: Tanks: Ich mag es, Raids anzuführen und meine Gruppen zu beschützen! DPS: Ich mag es, große Schadenszahlen zu erzielen und mich mächtig zu fühlen! Heiler: ICH ENTSCHEIDE, WANN DU STIRBST … Heiler-Main-Charaktere, geht es euch gut? Möchtet ihr darüber reden?

Nanocyde schreibt auf X beispielsweise: „Ich mag die gottgleiche Macht, die ich habe, wenn ich Leute für meine Gruppe und/oder meinen Raid auswählen kann. Manchmal muss man dumme Leute einfach im Feuer stehen lassen, damit sie merken, dass es brennt.“

JoshD hat kein Herz für gewisse Schadensausteiler, via X: „Als Heiler werde ich meine Tanks immer vehement beschützen, aber DPS müssen sich bewusst sein, dass es in Ordnung ist, etwas weniger Schaden zu verursachen, wenn das bedeutet, dass sie aus dem verdammten Feuer herauskommen.“

MaPauline Parisot erklärt auf X: „Heiler ist definitiv die beste Rolle. Wenn sie gut gestaltet ist, kann sie knifflig und extrem unterhaltsam sein. Die Herausforderung, alle am Leben zu halten, ist spannend. Aber das Wichtigste? Mitbestimmen zu können, wer lebt und wer nicht, hehe.“

Das MMORPG-Projekt Ghost besitzt bisher nur einen Prototypen, hier seht ihr Gameplay aus der sehr frühen Version:

Die Macht über Leben und Tod

Gibt es auch lebensbejahende Heiler? Eine ganze Menge sogar. Viele Spieler erklären in ihren Antworten, dass sie die Rolle des Heilers vor allem deswegen schätzen, weil so viel Verantwortung auf ihren Schultern liegt. Sie müssen nicht nur reinigen, buffen, heilen, sondern natürlich auch die Mechaniken des jeweiligen Kampfes korrekt spielen.

Beim Heilen gibt es dabei ganz oft die Möglichkeit für Optimierungen, um die eigene Effizienz zu steigern. Wer beispielsweise einen Kampf aus dem Effeff kennt, kann Heilungen so punktgenau ansetzen, dass sie in dem Moment auf dem Verbündeten landet, wenn dieser Schaden erhält.

Dazu kommt, so viele Spieler weiter, dass man den Erfolg vieler Gruppen und Raids maßgeblich beeinflussen kann, weil man oftmals in der Lage ist, die Fehler anderer auszubügeln – etwa, indem man Spieler am Leben hält, die eine Schadensfläche übersehen oder eine Mechanik falsch gespielt haben.

Dass es vom Alltag des Heilers auch eine unschöne, frustrierende Seite geben kann, zeigt beispielhaft diese Meldung: Heiler in World of Warcraft verzweifeln: „Es ist wirklich schlimm da draußen“.

Welche Rolle bevorzugt ihr in MMORPGs? Und wie wichtig findet ihr es, dass Online-Rollenspiele die Heilige Dreifaltigkeit aus Tank, Heiler und DPS anbieten? Verratet es in den Kommentaren!

Was muss ich zu Ghost wissen? Projekt Ghost entsteht beim 2023 gegründeten Studio Fantastic Pixel Castle und soll ein spannender Mix aus Themepark und Sandbox werden. Das Team aus Veteranen wird von Greg „Ghostcrawler“ Street angeführt, der schon an der Entwicklung von WoW und dem LoL-MMORPG beteiligt war.

Eine Besonderheit des Projekts: Die Entwickler lassen die Community bereits in der Konzeptphase Einfluss nehmen und Feedback geben. Da es erst 2023 losging, liegt entsprechend viel Wegstrecke vor dem Team.

Frisch klingt auch das Konzept rund um die blauen und roten Zonen, die neben einem zentralen Hub die Kernstücke des MMORPGs sein sollen:

Die zentrale Stadt, die als sozialer Hub, Basis der Fraktionen, öffentliches Heiligtum, Handelszentrum und Ort für saisonale Events fungiert. Ihr müsst dabei helfen, diese neu aufzubauen.

Die blauen Zonen, die prozedural generiert werden, zur Erkundung einladen (Sandbox), für jeden Spieler oder eine Gruppe privat sind und Auswirkungen auf die Welt haben.

Die von Hand designten roten Zonen, die öffentlich sind und viele Inhalte bieten, die man von Themenpark-MMORPGs kennt.

Ende 2024 gab es dann erstmals sehr frühes Gameplay zu sehen, in der unter anderem ein Kampf gegen einen Weltboss zu sehen ist. Beachtet dabei, dass hier noch nicht die finalen Assets benutzt werden. Das fertige Spiel wird ganz anders aussehen. Mehr dazu hier: Ehemaliger Lead von WoW zeigt Gameplay seines neuen MMORPGs, das alles besser machen soll