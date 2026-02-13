Der neue Inhalt eines Hits für PS5 führt mich in eine Zeit zurück, in der ich meine große Liebe zwischen Blutlachen kennenlernte

Der neue Inhalt eines Hits für PS5 führt mich in eine Zeit zurück, in der ich meine große Liebe zwischen Blutlachen kennenlernte

Während der gestrigen State of Play wurden mehrere Spiele für PS5 vorgestellt. Bei einem davon erinnert sich MeinMMO-Redakteurin Jasmin zusammen mit ihrem Partner an ihre gemeinsamen Anfänge.

Schon der Einzelspielermodus von Ghost of Tsushima hat mich damals vollends in seinen Bann gezogen. Ich habe das Spiel so geliebt, weil die Landschaft einfach umwerfend aussah und die Minispiele, die für Ghost of Yotei etwas überarbeitet wurden, die lebendige Welt noch weiter gefüllt haben.

Da mir der Einzelspielermodus so gut gefallen hat, wollte ich auch in den Mehrspielermodus namens Legends reinschauen. Allerdings hatte keiner meiner Freunde Interesse, sich den Legends-Modus anzusehen.

Deshalb fragte ich in einem total nischigen Forum zu japanischen Rollenspielen, ob jemand denn Lust hätte, mit mir den Legends-Modus zu zocken. Hier meldete sich ein User, mit dem ich schon länger Kontakt, aber bislang noch nie über den Voice-Chat gesprochen hatte. Aus dieser Frage entstand eine so tiefe und liebevolle Beziehung, dass mich der neu angekündigte Legendenmodus von Ghost of Yotei in einen wunderschönen Nostalgierausch versetzt.

Ghost of Tsushima war für mich das bessere Tinder

In Ghost of Tsushima wählte man im Legends-Modus zwischen 4 Klassen. Man konnte als Samurai, Jäger, Ronin oder Assassine unterschiedliche Modi bestreiten. Der Modus setzt dabei im Koop stark auf Teamwork:

  • In den Storymissionen für 2 Spieler musste man zusammenarbeiten, um Ziele zu erreichen und Belohnungen zu erhalten.
  • Im Überlebensmodus konnte man sogar als Vierer-Team Wellen von Gegnern bekämpfen, die immer schwieriger wurden. Dabei musste man verschiedene Orte aus Tsushima verteidigen.
  • Daneben gab es noch die Möglichkeit, einen Raubzug zu starten oder im Rivalenmodus in Zweierteams gegeneinander anzutreten.

Mit dem besagten User aus dem Forum stürzte ich mich dann in die Storymissionen und den Überlebensmodus. Wir schnetzelten uns durch die immensen Gegnerwellen und mussten an mehreren Orten gleichzeitig agieren. Die perfekte Koordination war hier das A und O, denn wenn an einer Stelle eine Gegnerwelle durchbrach, konnte ein wichtiger Punkt verloren werden.

Sobald ich Hilfe brauchte, wusste ich, dass ich mich auf meinen Partner verlassen konnte und er sofort zur Stelle sein würde. Umgekehrt dasselbe. Wenn doch mal zwischen den Wellen Zeit blieb, konnte man Smalltalk betreiben und über andere Dinge sprechen. So habe ich über die Zeit mehr und mehr über meinen Teamkollegen erfahren und ihn zu schätzen gelernt.

Würde ich das überspitzt beschreiben, wäre der Legendenmodus für mich die perfekte Dating-App. Hier könnt ihr auf Herz und Nieren prüfen, ob ein potenzieller Partner für das Zusammenleben geeignet wäre. Wie reagiert er in Stresssituationen? Klappt eure Kommunikation miteinander? Versteht euch auf Anhieb?

Von der Zufalls-Begegnung zur Paar-Aktivität

Das gemeinsame Zocken hatte eigentlich nicht damit angefangen, dass ich auf Partnersuche war. Doch wie es der Zufall so will, habe ich dadurch die große Liebe meines Lebens gefunden, die ich nicht mehr missen möchte. Wir spielen auch heute noch sämtliche Games miteinander und sind froh, dass wir das nicht mehr über den Voice-Chat, sondern nebeneinander auf der Couch tun können.

Weil so viele Jahre zwischendurch vergangen sind, haben wir bei der gestrigen State of Play mit Freude auf den Legends-Modus von Ghost of Yotei geblickt. In der Präsentation wurde nämlich der Release-Termin verraten: Los geht es auf PS5 am 10. März 2026. Der Modus wird kostenlos für all diejenigen nachgereicht, die Ghost of Yotei bereits als Vollversion besitzen.

Falls ihr also selbst auf Partnersuche seid oder eure Beziehung testen wollt, ist der Legends-Modus genau das Richtige für euch. Aber auch alleine kann es Spaß machen, sich durch die Gegnerhorden zu schnetzeln. Hier besteht nur der Nachteil, dass ihr euch nicht so perfekt mit eurem Team abstimmen könnt wie ich es mit meinem Freund im Voice-Chat konnte.

Für das Endgame von Ghost of Yotei gibt es übrigens einen ganz besonderen Modus. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit chilliger Musik die letzten Trophäen jagen. Was das mit Anime zu tun hat, erfahrt ihr im folgenden Artikel: Fans lieben einen neuen Modus von Ghost of Yotei auf PS5: „Perfekt, um alle Trophäen zu sammeln“

