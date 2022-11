Eine Katze wird live im deutschen Discord-Stream getötet, tausende sehen das auf Twitter – Wie kann es sein, dass sowas passiert?

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Das wäre vergleichbar, als wenn so etwas in einer “Microsoft Teams”-Konferenz passiert wäre und jemand davon eine Aufnahme gemacht hätte, um sie später ins Internet zu stellen.

Am Ende des Tages lösen die Ereignisse eine Leere in mir aus, wie ich sie ähnlich bei den Vorfällen um den Drachenlord fühlte:

An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier bewusst keine Clips von den Vorfällen teilen. Die Familie und den Jungen halten wir in diesem Text anonymisiert. Wenn ihr entsprechende Suchbegriffe bei Google und Twitter nutzt, werdet ihr jedoch schnell fündig.

In diesem Artikel wird das Thema häusliche Gewalt angesprochen und die Tötung eines Tieres thematisiert. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, von häuslicher Gewalt betroffen ist, erreicht ihr das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der08000 116 016. Das Hilfeton „Gewalt an Männern“ könnt ihr unter der 0800 1239900 erreichen.Hier findet ihr die allgemeine telefonische Seelsorge

Eine Katze wird live auf Discord von einem Jugendlichen getötet und in die Kamera gehalten. Der deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack sieht diesen Clip und bringt ihn damit an die Öffentlichkeit. Mitgeschnittene Videos von dem Vorfall landen auf Twitter, trenden dort unter dem harmlosen Hashtag #Katze und werden so weiter verbreitet. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski fragt sich: Wie kann es sein, dass sowas passiert?

