Wenn ihr Joffrey aus Game of Thrones richtig schlimm fandet, hat ein Trick des Autors perfekt funktioniert

Es ist also nicht verwunderlich, dass die Charaktere, egal ob gut oder böse, eine der großen Stärken von George R.R. Martins Büchern sind. Der Autor verhindert eine eintönige, schwarz-weiße Sicht auf seine fantastischen Welten – alles soll sich realistisch und nachvollziehbar anfühlen. Das führt zu richtig guten Charakteren und starken Episoden der Serie.

Gilt die Regel nur für die Bösen? Nein, denn genauso wie die Antagonisten sind auch die „Guten“ in George R.R. Martins Werk ambivalent und können ziemlich gefährlich werden. Selbst ein Charakter, der sich in manchen Momenten heldenhaft verhält, kann im nächsten eine moralisch fragwürdige Handlung vollziehen.

Auf diese Weise kann man die Taten eines Bösewichts in manchen Momenten besser nachvollziehen – weil sie aus deren Sicht Sinn ergeben. Sie haben Stärken und Schwächen, begehen Fehler und feiern Erfolge. Weniger verachtenswert werden diese Figuren dadurch nicht, dafür bleiben sie aber in Erinnerung.

Game of Thrones ist eine Geschichte voller erinnerungswürdiger Charaktere. Besonders die Antagonisten bleiben im Gedächtnis und erzeugen teils emotionale Reaktionen bei den Lesern und Zuschauern der Bücher und der TV-Serie, denkt nur an Joffrey oder Cersei, deren komplette Geschichte in der Serie teils fehlt.

George R.R. Martin ist ein Meister darin, ikonische Bösewichte zu erschaffen. Denkt nur an Joffrey oder Cersei aus den Büchern und der Serie zu Game of Thrones. Dafür nutzt er beim Schreiben eine einfache Regel.

