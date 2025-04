Ein harter Typ aus Game of Thrones spielt in einem Kult-Film einen Trottel, der nur zwei Worte spricht und im Einzelhandel Regale einräumt 

Game of Thrones war für viele Darsteller die Rolle, die sie einer großen Zuschauerschaft vorgestellt hat. Dabei waren es nicht nur junge Darsteller, sondern auch erfahrenere, die durch die Serie bekannter geworden sind. Einer der härtesten Kerle aus Game of Thrones spielte vorher in einer starken Komödie mit, doch man erkennt kaum eine Ähnlichkeit.

Um welchen Darsteller geht es? Einer der härtesten Typen in Game of Thrones ist Sandor Clegane, der von Rory McCann gespielt wird. Der Charakter ist anfangs ein skrupelloser Krieger, der den Lennisters unterstellt ist und sich vor allem um den Schutz von Joffrey Baratheon kümmert. Später wird er etwas weicher, nachdem er viel mit Arya Stark unterwegs war und ums Überleben kämpfte.

Rory McCanns erster Film Ratcatcher erschien 1999 und vor Game of Thrones hat er schon in vielen Rollen mitgespielt. 4 Jahre vor dem Start von Game of Thrones spielte er in der Komödie Hot Fuzz mit, doch von dem Hund aus Game of Thrones kann man fast nichts wiedererkennen:

Links Rory McCann in Game of Thrones (Quelle: Warner Bros. Discovery). Rechts Rory McCann in Hot Fuzz (Quelle: Focus Features auf YouTube)

Immernoch ein Handlanger, aber eine ganz andere Rolle

Was ist Hot Fuzz für ein Film? Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis von Edgar Wright erschien 2007 und gehört zur sogenannten Cornetto-Trilogie aus 3 Komödien mit Simon Pegg und Nick Frost in den Hauptrollen.

In Hot Fuzz spielt Simon Pegg den Polizisten Nicholas Angel. Der ist aber zu gut und seine Vorgesetzten haben keine Lust mehr auf ihn, weshalb sie ihn nach Gloucestershire versetzen. Das ist ein Dorf mit der niedrigsten Kriminalitätsrate in England. Wie es der Zufall so will, deckt Nicholas Angel aber eine große Dorf-Verschwörung auf.

Der Film ist eine klassische Edgar-Wright-Komödie. Schnelle Schnitte, gemischt mit britischem Humor und Slapstick. Vor allem die Chemie zwischen Simon Pegg und Nick Frost sind ein Highlight des Films. Einen Trailer zum Film findet ihr hier:

Wie ist die Figur von Rory McCann? In Hot Fuzz lernt Nicholas Angel Michael Armstrong kennen, der von Rory McCann gespielt wird. Der scheint dümmer als ein durchschnittlicher Mensch zu sein, das merkt man vor allem an seinem Wortschatz. Er kann nämlich nur 2 Worte sprechen: Yarp für Ja und Narp für Nein.

In dem Dorf arbeitet er in einem Supermarkt und räumt da die Regale für seinen Boss Simon Skinner ein. Später erfährt man, dass Michael auch in anderen Bereichen ein Handlanger ist. Er nutzt seine Muskelkraft, um Gegner der Nachbarschafts-Wache zu erledigen.

Im Film kämpft er mehrmals gegen Nicholas Angel und nutzt seine Muskelkraft, um ihn durch die Gegend zu werfen. Angel besiegt ihn aber jedes Mal durch Tricks.

Zwar ist die Muskelkraft ein wiederkehrendes Element von Sandor und Michael, doch in den beiden Rollen spielt Rory McCann zwei völlig verschiedene Figuren. Immerhin hat er es in Game of Thrones aber geschafft, seinen Chefs zu entkommen. In Game of Thrones ist er einer der besten Schwertkämpfer: Die 10 besten Schwertkämpfer aus Game of Thrones im Power-Ranking