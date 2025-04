Die 10 besten Folgen von Game of Thrones im Ranking laut IMDb

Vor fast 6 Jahren erschien die letzte Folge von Game of Thrones. Nach 8 Staffeln und 73 Folgen erhielt das Fantasy-Epos ein eher umstrittenes Ende. Viele Episoden sind jedoch bis heute legendär. Wir schauen uns die 10 besten Folgen laut IMDb an, an die wir uns gerne zurückerinnern.

Wie erfolgreich war Game of Thrones? Über die Jahre hinweg brach Game of Thrones zahlreiche Rekorde und entwickelte sich zu einem globalen Phänomen:

In 170 Ländern wurde die Serie ausgestrahlt.

Die meisten Zuschauer pro Folge erreichte das Serienfinale mit 19,3 Millionen.

Insgesamt wurde Game of Thrones mit 59 Emmy-Awards ausgezeichnet, so viel wie noch keine Dramaserie zuvor.

Auch heute zählt Game of Thrones noch immer zu den beliebtesten Serien aller Zeiten. Auf IMDb belegt sie aktuell den 13. Platz.

Wonach wurde das Ranking erstellt? IMDb ist die weltweit größte Datenbank für Filme und Serien. Wir schauen uns die beliebtesten Folgen laut Nutzerbewertungen an. Die Folgen wurden dabei jeweils zwischen etwa 57.000- und 235.000-mal bewertet.

Spoilerwarnung: Wir erzählen, was in den einzelnen Folgen passiert. Es gibt also jede Menge Spoiler!

Platz 10: Das Tor

Staffel: 6

6 Folge: 5

5 Bewertung: 9,7/10

Der einsilbige, aber liebevolle Hodor ist der traurige Star dieser Folge. Bran erfährt endlich etwas über den Ursprung der weißen Wanderer, wird dabei jedoch vom Nachtkönig gezeichnet. Er und seine Begleiter müssen fliehen. Um seine Freunde zu schützen, opfert sich Hodor – einer der traurigsten Tode der ganzen Serie. Hodor!

Außerdem versucht Asha in dieser Folge, zur Königin der Eiseninseln zu werden. Als ihr Onkel Euron den Thron für sich beansprucht, muss sie jedoch mit Theon fliehen.

Auch ein großes Liebesgeständnis gab es. Ser Jorah offenbart Daenerys seine tödliche Krankheit und gesteht ihr endlich seine Gefühle.

Fun Fact: Während einer Szene, in der sich Arya ein Theaterstück anschaut, kann man ein Handy klingeln hören.